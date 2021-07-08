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Бетербиев: «Вероятно, Фьюри нокаутирует Уайлдера»

Российский боксер дал прогноз на бой за титул WBC
Бокс Профессиональный бокс
15:50
Бетербиев: «Вероятно, Фьюри нокаутирует Уайлдера»
Фото: boxingscene

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетериев поделился мнением о поединке между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО):

«Я думаю, Фьюри должен выиграть. Мне так кажется. Вероятно, нокаутом, но могут быть какие-то сюрпризы. Я думаю, что в ментальном плане Фьюри намного сильнее в данный момент».

Очередная встреча Фьюри – Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Накануне бывший лидер P4P Андре Уорд призвал чемпиона избежать недооценки своего будущего соперника.

Ранее Бетербиев сделал прогноз на другой супер-бой в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа – Александр Усик.

Напомним, сам россиянин желает встретиться в лидером Р4Р Саулем Альваресом.


Сергей Остапенко
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Теги

Артур Бетербиев Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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