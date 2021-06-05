Бетербиев высказался о бое Мейвезер – Пол

Артур Бетербиев / фото - The Sun

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) неоднозначно высказался о выставочном поединке Флойда Мейвезера против видеоблогера Логана Пола. В интервью The Sun россиянин признался, что рад популяризации бокса.

Не думаю. Мейвезер же всегда был в поиске денег. Если помните, у него даже прозвище соответствующее. Он все делает ради денег. Этим боем он оказывает медвежью услугу не боксу, скорее, себе самому. А бокс всегда будет классным видом спорта».