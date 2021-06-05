Бивол – о возможном бое с Бетербиевым: «Мое желание? А зачем мне его постоянно озвучивать?»
Бетербиев высказался о бое Мейвезер – Пол
Россиянин поделился философскими мыслями
15:18
Артур Бетербиев / фото - The Sun
Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) неоднозначно высказался о выставочном поединке Флойда Мейвезера против видеоблогера Логана Пола. В интервью The Sun россиянин признался, что рад популяризации бокса.
«Думаю, такие бои делают бокс лишь популярнее. Вот смотрите, они же не идут выступать в ММА или какой-то другой контактный спорт. А в бокс. Так что тут все хорошо.
Не думаю. Мейвезер же всегда был в поиске денег. Если помните, у него даже прозвище соответствующее. Он все делает ради денег. Этим боем он оказывает медвежью услугу не боксу, скорее, себе самому. А бокс всегда будет классным видом спорта».
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