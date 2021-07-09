Уорд: «Ломаченко вынудит остальных топов легкого веса драться с ним»
Без Ломаченко, но с Усиком. Уорд назвал топ-10 лучших боксеров современности
На вершине рейтинга – один из лидеров полусреднего дивизиона
08:35
Андре Уорд / Фото - worldboxingnews.netЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд составил топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Список американца на своей странице в Twitter опубликовал журналист talkSPORT Майкл Бенсон.
На вершину рейтинга Уорд поставил чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Вторую строчку он отдал лидеру второго среднего дивизиона Саулю Альваресу (56-1-2, 36 КО), топ-3 замкнул обладатель пояса WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Отметим, что легендарный боксер не включил в рейтинг экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). А вот другу украинца Александру Усику (18-0, 13 КО) Уорд отдал шестое место.
Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии Уорда:
1. Теренс Кроуфорд
2. Сауль Альварес
3. Тайсон Фьюри
4. Эррол Спенс
5. Наоя Иноуэ
6. Александр Усик
7. Теофимо Лопес
8. Хуан Эстрада
9. Джош Тейлор
10. Оскар Вальдес
А тем временем чемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) сообщил своим фанатам, что вскоре будут известны новости о его следующем поединке.
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