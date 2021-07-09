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Без Ломаченко, но с Усиком. Уорд назвал топ-10 лучших боксеров современности

На вершине рейтинга – один из лидеров полусреднего дивизиона

Бокс Профессиональный бокс
08:35
Без Ломаченко, но с Усиком. Уорд назвал топ-10 лучших боксеров современности
Андре Уорд / Фото - worldboxingnews.net
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд составил топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Список американца на своей странице в Twitter опубликовал журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

На вершину рейтинга Уорд поставил чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Вторую строчку он отдал лидеру второго среднего дивизиона Саулю Альваресу (56-1-2, 36 КО), топ-3 замкнул обладатель пояса WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Отметим, что легендарный боксер не включил в рейтинг экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). А вот другу украинца Александру Усику (18-0, 13 КО) Уорд отдал шестое место.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии Уорда:

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3. Тайсон Фьюри

4. Эррол Спенс

5. Наоя Иноуэ

6. Александр Усик

7. Теофимо Лопес

8. Хуан Эстрада

9. Джош Тейлор

10. Оскар Вальдес

А тем временем чемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) сообщил своим фанатам, что вскоре будут известны новости о его следующем поединке

Владимир Кириченко
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Теги

Андре Уорд Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Тайсон Фьюри Василий Ломаченко Александр Усик

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