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Без шансов. Украинец Чухаджян жестко забил соперника на вечере бокса в Германии
Для нокаута Карену потребовалось 5 раундов
22:05
Карен Чухаджян / фото - Obozrevatel
Украинский боксер полусредней весовой категории Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) одержал победу над представителем Никарагуа Роберто Ариаццой (18-3, 14 КО) на вечере бокса в Германии.
25-летний Чухаджян провел в ринге 5 раундов. Украинец нокаутировал соперника, проведя серию мощных ударов после которых соперник едва не вылетел за пределы ринга.
На вечере бокса также подерутся Андрей Великовский (18-2-1, 11 КО) и Петр Иванов (13-0-2, 8 КО).
Напомним, на львовском шоу украинец Арам Фаниян (21-1, 4 КО) уверенно защитил пояс WBO Oriental.
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