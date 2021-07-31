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Без шансов. Украинец Чухаджян жестко забил соперника на вечере бокса в Германии

Для нокаута Карену потребовалось 5 раундов
Бокс Профессиональный бокс
22:05
Без шансов. Украинец Чухаджян жестко забил соперника на вечере бокса в Германии
Карен Чухаджян / фото - Obozrevatel

Украинский боксер полусредней весовой категории Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) одержал победу над представителем Никарагуа Роберто Ариаццой (18-3, 14 КО) на вечере бокса в Германии.

25-летний Чухаджян провел в ринге 5 раундов. Украинец нокаутировал соперника, проведя серию мощных ударов после которых соперник едва не вылетел за пределы ринга.

На вечере бокса также подерутся Андрей Великовский (18-2-1, 11 КО) и Петр Иванов (13-0-2, 8 КО).

Напомним, на львовском шоу украинец Арам Фаниян (21-1, 4 КО) уверенно защитил пояс WBO Oriental.

Антон Кривенко
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Вячеслав Сенченко Карен Чухаджян

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