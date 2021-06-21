Битва титанов. Бою Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом исполнилось 18 лет

У украинца на подготовку к поединку было менее двух недель, но он сумел заявить о себе в схватке с легендой

История

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: ringside24.com

Ровно 18 лет назад, 21 июня 2003 года, состоялся поединок легенды британского бокса Леннокс Льюис (41-2-1) против Виталия Кличко (45-2, 41 KO).



Этого поединка могло и не случится, если бы не вмешалась случайность. Британец договорился о бое с Кирком Джонсоном. Но за 15 дней до поединка стало известно о травме канадца, и Льюису в экстренном порядке принялись искать замену. 9 июня стало известно, что в ринг против Леннокса выйдет Виталий Кличко, который 23 ноября 2002 года стал официальным претендентом на титул чемпиона мира. Украинец в качестве андердога подходил к поединку с обладателем титулов WBC/IBF/ IBO.

Несмотря на статус аутсайдера, именно Виталий доминировал в поединке. Но в третьем раунде случился ключевой эпизод поединка – хуком с правом Льюис ударил в левый глаз Виталия, что привело к образованию рассечения.

Несмотря на полученное повреждение, Кличко продолжал идти в размен с соперником, но проблемы украинца с глазом сыграли на руку британцу. Леннокс в шестом раунде воспользовался тем, что Виталий стал хуже видеть левым глазом, и нанес противнику мощный апперкот. Кличко тяжело принял удар, но все же сумел продолжить поединок. После шестого раунда арбитр, посовещавшись с доктором, решил досрочно остановить поединок. Победа досталась Льюису, а Виталий остался в недоумении. К слову, к тому моменту по запискам всех судей украинец вел 58:56.

Фото: HBO

Этот поединок стал последним для британца в профи ринге. После ухода Льюиса именно Кличко завоевал пояс WBC. Пусть взять реванша Виталию не удалось, но он стал правопреемником легендарного супертяжа.

Позже британец заявил, что никогда не хотел проводить реванша, ведь побил украинца в своей худшей форме:

Виталий использовал свою неуклюжесть с хорошим эффектом. Все говорили, что я должен был бы подраться с ним ещё раз, но для меня этот бой был словно шоколадная глазурь на торте, который посвящался моему уходу из спорта. Я принял бой с ним на коротком уведомлении. Был готов психологически, но физически я был не в лучшей форме. Я побил его в худшей форме, так что в реванше не было нужды. Мои апперкоты стали для него проблемой.

Сам же Виталий назвал Льюиса едва не самым сложным соперников за всю карьеру:

Я никогда не встречал такого сильного оппонента, как Льюис. Я никогда не выглядел так ужасно, как после нашего поединка. Это был один из самых сложных поединков в моей карьере. Благодарен Ленноксу, который позволил мне показать свои навыки против сильнейшего боксера всех времен. Украинец вместе со своим братом Владимиром Кличко долгие годы был королем супертяжелого веса и по праву был введен в Зал боксерской славы. Кто знает, как бы сложилась карьера украинца, если бы реванш с Льюсом все же состоялся.

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