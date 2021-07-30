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Бивол готов подраться с Альваресом в сентябре

Вопрос только в весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
07:25
Бивол готов подраться с Альваресом в сентябре
Дмитрий Бивол / фото - Fightnews

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) согласился дат бой лидеру рейтинга Р4Р Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО). Об этом сообщил инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайр.

Пока остается под вопросом только весовая категория, в которой боксеры боксеры могут встретиться в ринге.

  «Только что поговорил с менеджером Дмитрия Бивола, Вадимом Корниловым. Он сказал мне, что Дмитрий будет готов к бою против Сауля Альвареса 18-го сентября. Единственный вопрос, который его интересует, это в какой весовой категории пройдет поединок и нужно ли ему сократить вес до лимита второго среднего дивизиона». 

Промоутер Эдди Хирн ранее подтвердил готовность россиянина противостоять Канело 18 сентября.

Антон Кривенко
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Теги

Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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