Де Ла Хойя: «Все, что есть у Канело – это мощь»
Бивол готов подраться с Альваресом в сентябре
Вопрос только в весовой категории
07:25
Дмитрий Бивол / фото - Fightnews
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) согласился дат бой лидеру рейтинга Р4Р Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО). Об этом сообщил инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайр.
Пока остается под вопросом только весовая категория, в которой боксеры боксеры могут встретиться в ринге.
«Только что поговорил с менеджером Дмитрия Бивола, Вадимом Корниловым. Он сказал мне, что Дмитрий будет готов к бою против Сауля Альвареса 18-го сентября. Единственный вопрос, который его интересует, это в какой весовой категории пройдет поединок и нужно ли ему сократить вес до лимита второго среднего дивизиона».
Промоутер Эдди Хирн ранее подтвердил готовность россиянина противостоять Канело 18 сентября.
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