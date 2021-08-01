Бивол и две неожиданные фамилии. Известно, с кем может провести следующий бой Альварес

Ранее сорвался поединок с Калебом Плантом





Сауль Альварес / Фото: boardroom.tv

18 сентября мексиканская суперзвезда Сауль Альварес (58-1-2, 36 КО) 18 сентября может провести бой против одного из стрех соперников. В списке присутствует имя чемпиона WBA полутяжелого весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО).



По информации портала RingPolska, кроме Бивола в списке британец Джон Райдер (29-5, 16 КО) и колумбиец Карлос Гонгора (20-0, 15 КО).

При этом, фаворитом на поединок с Биволом является именно россиянин.

Напомним, Альварес уже начал подготовку к следующему бою и показал актуальную форму.