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Бивол и Рамирес договорились о бое

Но Хильберто сначала нужно победить Саливана Барреру

Бокс Профессиональный бокс
11:39
Бивол и Рамирес договорились о бое
Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) через Instagram вызвал на поединок бывшего чемпиона WBO во втором среднем дивизионе Хильберто Рамиреса (41-0, 17 КО).

«Хильберто Рамирес, я никогда не избегал вызовов. Удачи в твоем поединке против Барреры. Давай устроим поединок?».

Рамирес лаконично ответил:

«Отлично, скоро увидимся. Спасибо».

Напомним, Бивол хочет провести поединок против Артура Бетербиева.

Карен Агабекян
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Теги

Хильберто Рамирес Дмитрий Бивол

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