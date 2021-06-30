Хирн назвал возможного следюущего соперника Бивола
Бивол и Рамирес договорились о бое
Но Хильберто сначала нужно победить Саливана Барреру
11:39
Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) через Instagram
вызвал на поединок бывшего чемпиона WBO во втором среднем дивизионе Хильберто Рамиреса (41-0, 17 КО).
«Хильберто Рамирес, я никогда не избегал вызовов. Удачи в твоем поединке против Барреры. Давай устроим поединок?».
Рамирес лаконично ответил:
«Отлично, скоро увидимся. Спасибо».
Напомним, Бивол хочет провести поединок против Артура Бетербиева.
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