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Бивол – о возможном бое с Бетербиевым: «Мое желание? А зачем мне его постоянно озвучивать?»
Чемпион WBA назвал бокс большим бизнесом
10:18
Дмитрий Бивол / Фото - news.sportbox.ruЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в интервью телеканалу «Бокс ТВ» высказался о возможном объединительном поединке с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО).
«Честно, я ничего не слышал про это. Пока что знаю, что Top Rank собирается сделать бой Смиту с Бетербиевым, а дальше будет видно. Мое желание? А зачем мне его постоянно озвучивать? Конечно же, я здесь не просто так. Хочу боксировать за титул. Конечно, я не думаю, что Артур сторонится боя. Я вообще не сторонник того, чтобы думать, что кто-то кого-то суперсильно сторонится. Я понимаю, что это отчасти большой бизнес. Должны быть у промоутеров какие-то свои интересы в проведении боев. Пока что им тяжелее организовать бой Бивол – Бетербиев, нежели Бивол – Смит или какой-то еще».
Ранее сообщалось, что Бивол свой следующий поединок может провести против латвийца Ричарда Болотника (18-5-1, 8 KO).
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