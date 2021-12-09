Бивол: «Саламов заслужил титульный бой своими победами»
Бивол: «У Саламова хорошая школа бокса»
Чемпион WBA – о предстоящей защите титула
20:22
Дмитрий Бивол / Фото - fightnews.infoЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в интервью телеканалу «БОКС ТВ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка против своего соотечественника Умара Саламова (26-1, 19 КО).
«Я никогда не настраиваюсь на легкую прогулку, а всегда готовлюсь так, словно это будет мой крайний бой. Человек выходит против меня в ринг, а значит, он верит в свои силы. Поэтому мне нужно полностью собраться и выиграть. Я понимаю, что мне предстоит ответственный поединок. Это защита титула, не какой-то там заурядный бой».
«Саламов очень опытный, профессиональный боксер. Он высокий, подвижный, у него хорошая школа бокса».
Накануне промоутерские компании RCC Boxing Promotions и «Мир Бокса» объявили о подписании трехстороннего соглашения с Биволом на три поединка.
Сообщается, что первый боем по этому контракту станет поединок против Саламова, который состоится 11 декабря в Екатеринбурге.
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 23:00.
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