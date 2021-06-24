Боб Арум: «Ломаченко – это великий боец, один из величайших»

Промоутер не понимает до сих пор, что произошло в бою с Лопесом





Арум и Ломаченко / Фото: Top Rank Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии YouTube-каналу своей компании высказался о величии бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

«Я не знаю, что случилось в поединке с Лопесом. Я посмотрел первые шесть раундов и не мог понять, что происходит. Нет сомнений, что Ломаченко – это великий боец, один из величайших боксеров в истории». Напомним, в ночь на 27 июня Ломаченко проведет поединок с Масаеши Накатани. На портале XSPORT.ua будет доступна в текстовой онлайн трансляции.

Карен Агабекян