«Я знаю ключ». Накатани проанализировал бой Ломаченко с Лопесом и готов его повторить
Боб Арум: «Ломаченко – это великий боец, один из величайших»
Промоутер не понимает до сих пор, что произошло в бою с Лопесом
12:15
Арум и Ломаченко / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии YouTube-каналу своей компании высказался о величии бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Я не знаю, что случилось в поединке с Лопесом. Я посмотрел первые шесть раундов и не мог понять, что происходит. Нет сомнений, что Ломаченко – это великий боец, один из величайших боксеров в истории».
Напомним, в ночь на 27 июня Ломаченко проведет поединок с Масаеши Накатани. На портале XSPORT.ua будет доступна в текстовой онлайн трансляции.
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