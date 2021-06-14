Бокс уже надоел? Усик попробовал себя в новом виде спорта

Британский супертяжеловес: «Боя Джошуа – Фьюри мы не увидим. Усик перебоксирует Джошуа»
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Украинец поменял боксерские перчатки на клюшку
19:07
Александр Усик / Фото: boxingscene.com
Вскоре Александр Усик (18-0, 13 KO) получил возможность сразиться за титул в супертяжелом весе. По крайней мере, промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн
заявил, что отправил контракт команде украинца.
В перерывах между интенсивными тренировками украинец находит время для отдыха. В истории в Instagram появилось фото, на котором Усик сменил привычные боксерские перчатки на клюшку для гольфа:
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