Гвоздик: «Не верю, что Беринчик ворвется на Олимп. Он не составит конкуренцию тому же Лопесу»
«Боксеры с вами». Беринчик пожелал сборной Украины удачи в матче против Австрии
Украинец находится в тренировочном лагере в Буковеле
14:44
Денис Беринчик / фото - К2 Promotions
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 КО) вместе со своим тренером Егором Голубом пожелали сборной Украины по футболу удачи в матче против команды Австрии на Евро-2020.
Спортсмены записали видеообращение в Instagram наставника, отметив Георгия Бущана, Николая Шапаренко, Андрея Ярмоленко и других членов сборной.
Беринчик сейчас находится в тренировочном лагере, где готовится к следующему поединку на голых кулаках против Артема Лобова.
Скандальный боецММА ранее поддержал сборную России.
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