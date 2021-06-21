«Боксеры с вами». Беринчик пожелал сборной Украины удачи в матче против Австрии

Украинец находится в тренировочном лагере в Буковеле

Денис Беринчик / фото - К2 Promotions

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 КО) вместе со своим тренером Егором Голубом пожелали сборной Украины по футболу удачи в матче против команды Австрии на Евро-2020.

Спортсмены записали видеообращение в Instagram наставника, отметив Георгия Бущана, Николая Шапаренко, Андрея Ярмоленко и других членов сборной.

Беринчик сейчас находится в тренировочном лагере, где готовится к следующему поединку на голых кулаках против Артема Лобова.

Скандальный боецММА ранее поддержал сборную России.