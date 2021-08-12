Большое интервью Хижняка. О судьях, переходе в профи и тактике на финал Олимпиады в Токио

Серебряный призер Токио-2020 откровенно разложил все по полочкам

Эксклюзив

Александр Усик / Фото - НОК

Чемпион Европы, чемпион Европейских игр, чемпион мира, лучший боксер-любитель-2018 года. Конечно, Александр Хижняк ехал на Олимпийские игры в Токио в статусе фаворита соревнований. Украинец ехал за золотом. Это было не давление – он хотел забрать то, на что заслуживал.

Но не удалось.

Сначала болельщикам и ему самому пришлось понервничать в полуфинале – плотный бой и победа раздельным решением судей (к ним остались вопросы).

Ну а затем финал. Хижняк доминировал, тотально превосходил, перебивал, уничтожал своего соперника, но… пропустил неожиданный удар, упал на канвас, поднялся, а судья не дал продолжить встречу.

Украинец апеллировал, не хотел соглашаться, но итог уже было невозможно изменить – рефери зафиксировал нокаут, Хижняк проиграл уже, казалось, выигранный бой. Но на то бокс и является боксом, что в любую секунду все может перевернуться с ног на голову.

Но серебряный призер Олимпиады не стал закрываться, даже наоборот – объяснил свою тактику на бой, ответил на вопрос о переходе в профи, оценил судейство и признался – уже чувствовал золото в своих руках.

Это было тяжело, скажу честно. И в подготовке, и на самых соревнованиях. Мы проделали много работы, чтобы пройти этот путь. Каждый бой был очень сложным. Уровень бокса на Олимпийских играх впечатляет. Сравнить с другим турниром невозможно. Это по личному опыту.

Для меня это был космический бокс – безумный уровень. Каждый боксер выходил максимально настроенным на победу. С первой до последней секунды нужно было находиться в полной готовность.

О желании выиграть золото

Скажу честно, хотели более высокого результата, шли за золотом, шли до последнего. Но, слава Богу, мы очень радуемся и этой медали. Еще раз повторюсь, это был очень сложный путь. А еще это очень хороший опыт, который нас закалил, дал нам новые знания и показал, что наша страна, наши боксеры находятся на том уровне, на котором мы 100% можем конкурировать с другими странами.

О благодарности отцу и тренеру

Тот уровень бокса, который я показал – хочу поблагодарить моего отца, который прошел со мной весь этот путь, поблагодарить Леонида Николаевича Лоивского, главного тренера сборной. Всем, кто нас поддерживал, всем благодарен.

Мы рады этой медали. Я доволен тем боксом, который нам удалось показать. Я чувствовал себя хорошо. Даже в последнем бою тем уровнем бокса, который я показал, я и вся моя команда довольны.

Конечно, наш вид спорта таков, что тяжело спрогнозировать финальный результат и сказать кто из боксеров победит. Так сложилось, что в третьем раунде залетел удар, которого я не видел. Но я быстро восстановился после него.

Решение судьи для меня до сих пор остается непонятным. Конечно я с ним не согласен. Я был готов, я с уверенностью могу сказать, что, как по мне, решение судьи было принято слишком быстро.

Я хотел и мог продолжать бой. Если бы нам дали завершить этот бой, то, уверен, победа была бы за нами. Но, к счастью, нам удалось взять медаль. Благодарю всех, всю нашу команду.

Для меня это праздник. Это праздник для всей моей семьи. Мы очень много работали, много трудились.

О главных сложностях

Сложнее всего было пройти этот путь. У нас было много препятствий. Было много травм. Даже на этих соревнованиях не обошлось без болезни: и черяки были, и сыпь – то, что некоторое время не давало нормально готовиться к соревнованиям.

Климатические условия, временной пояс – это тоже очень серьезно влияло. Было очень жарко в Японии, шесть часов разницы. Нужно было постоянно тренироваться, держать себя в форме. Олимпийские игры – это очень тяжелые соревнования. Бокс – это один из видов спорта, который стартует еще в начале Олимпиады, а финальные бои проходят в последний день. То есть, боксеры заканчивают Игры.

Тяжело держать себя постоянно в форме. И вес важно держать. Чтобы есть – нужно тренироваться. А чтобы хорошо тренироваться – нужно хорошо есть. Это так взаимосвязано, все базируется на мелких деталях. И из них выплывает финальный результат.

Было тяжело пройти этот путь: и болели, и лечились, и тренировались, и вес держали, и адаптировались – много всего было. Самое сложное было пройти это все. Соревнования шли очень долго, почти месяц.

Что дальше? К этой Олимпиаде мы готовились очень долго. Я отбирался в Рио, но там нам не удалось пройти квалификацию. Там мы прошли много этапов: чемпионаты мира, лицензионные турниры. Но нам туда не удалось попасть.

Наверное, это и к лучшему, потому что к этим соревнованиям мы подошли еще более опытными. Мы проанализировали, почему нам это не удалось с первого раза. На основании этих выводов нам удалось хорошо подготовиться к этой Олимпиаде.

Сейчас хочется восстановиться, побыть дома, побыть с семьей, отдохнуть. А потом уже принять решение о том, что делать дальше.

На данный момент я боксер национальной сборной Украины. Я этим горжусь. Те эмоции, которые я испытал на Олимпийских играх, они того достойны. Я счастлив, что раньше не перешел в профессионалы, потому что было много предложений. Но мы с моим отцом приняли решение остаться на этот цикл в Токио, готовиться и не идти в профи.

Сейчас мы будем думать. Но на данный момент я не могу сказать точно. Многие писали «Хижняк переходит в профессионалы» или «Хижняк будет готовиться к следующей Олимпиаде» – сейчас мы отдохнем, а потом уже будем работать. Я с уверенностью могу сказать, что вам все станет известно в ближайшее время.

Хочется побыть со своей семьей. Мы уже долго оттягивали – жениться хочется. А потом отдохнуть и продолжить тренировки, подготовку к соревнованиям. Хочется приносить людям удовольствие.

О коронавирусе

И коронавирус внес свои коррективы. Этот цикл длился пять лет. Залы были закрыты: приходилось тренироваться и дома. Не скрою, мы с отцом и в гараже у нас занимались, и на улице, и на речке – где мы только не тренировались. Мы готовились к этим соревнованиям основательно, старательно.

С уверенностью могу сказать, что любительский и профессиональный бокс – это совершенно разные вещи. Мне на данный момент в любителях нравится. Я люблю то, что я делаю. Мне нравится это, мне приносит это удовольствие. Я рад, что у меня это получается, это приносит результаты для всей нашей страны, удовольствие всем вам.

Я видел, сколько комментариев, сколько детей написало, сколько видео снимают: «Александр Хижняк, ты для нас пример, герой». Это не может не радовать, потому что я сам рос, вдохновлялся нашими боксерами.

О профессиональном боксе

Профессиональный бокс – это очень хорошо. Я очень уважаю наших профессионалов: Сашу Усика, Васю Ломаченко, Сашу Гвоздика, Тараса Шелестюка – всех знаю. Они все мне писали, поддерживали. Саша Усик звонил даже, поздравлял, говорил, что я большой молодец. То есть, многие боксеры-профессионалы меня поддерживают, говорят, что, если придет время, то я буду достойно представлять нашу страну и на профессиональном ринге. Это все, что я пока могу сказать.

О золоте Олимпиады

Золото Олимпиады, если честно, хочется. Я уже чувствовал, что практически эту золотую медаль держу, уже она у меня в руках была. Я знал, что не стоит останавливаться.

С первого и до последнего раунда мне в углу говорили: «Все хорошо, не лети, не лети». Да, мы все это понимали, меня все поддерживали. В углу, конечно, корректировали мои действия, от первого и до последнего раунда. Но я постоянно ловил себя на мысли, что это финал Олимпийских игр.

Я вообще не очень много сижу в соцсетях, мало читаю комментарии, со многими я не согласен. Не знаю, откуда у людей время писать такие большие посты, такие неприятные вещи. У людей, которые вообще не имеют никакого отношения к спорту. Но это одно дело. А то, что они ни на Олимпиаде никогда не были, ни не доходили никогда хотя бы до серебра Игр… Мне тяжело к этим людям прислушиваться и принимать их мнение.

Потому что, еще раз повторюсь, Олимпийские игры – это очень тяжелые соревнования. Я много комментариев не читал, не следил за соцсетями, но после окончания соревнований посмотрел некоторые посты, почитал комментарии.

Попался мне один пост, что 25 лет назад в Атланте проходил другой бой, другой финал, где встречались кубинец и американец. Там тоже кубинец побеждал со счетом 15:5, вел бой, до конца оставалось 20 секунд.

Я выбрал тактику атаковать до последнего, не останавливаться, рассчитывая на то, что это даст мне возможность дойти до финального гонга и завоевать золотую медаль. Он же рассчитывал на то, что будет тянуть время и сохранять счет – он избегал боя, убегал, с уверенностью в том, что победит. Но он пропустил удар, там сильный нокаут был, правда, он тоже успел восстановиться, но судья все же остановил бой.

То есть, сложно сказать человеку, который не боксировал на Олимпийских играх, который не завоевал золото или серебро для нашей страны рассказывать какую тактику, какую манеру боя нужно было выбрать, чтобы завоевать золото.

Можно даже убегая, удерживая счет пропустить удар и потяжелее. Бокс – такой вид спорта, который сложно спрогнозировать. Что-то советовать, как лучшее….

Скажу, что лучше всего чувствуется все в ринге – там все включается, все максимально ощущается. Конечно, слушаешь свой угол, тренеров, но, опять же, ловишь себя на мысли, что завтра этого шанса может не быть. Олимпийские игры могут быть для кого-то первыми и последними в жизни.

Поэтому мотивировал себя тем, что это Олимпиада и нужно отдать все максимально, чтобы потом не жалеть. Сейчас я не жалею о том, что так боксировал и выбрал манеру идти до конца, не останавливаться, не держать счет. Я отдал все, что мог отдать. Рад и счастлив, что Бог наградил меня и всю нашу команду медалью.

Для меня эта медаль – это самый весомый результат, самый большой опыт в моей карьере. Я действительно счастлив, что нам удалось привезти в Украину эту медаль. Для меня и моей команды это действительно праздник.

Я видел, как наши спортсмены, как спортсмены из других стран радуются даже бронзе, потому что огромная конкуренция, нужно пройти много испытаний.

О том, пересматривал ли бой

Да, бой я пересматривал. Настраивал себя пересмотреть его. Сел, пересмотрел его с отцом. Мы обсудили что нужно добавить, что получалось. Мы просмотрели, проанализировали его.

О судействе

Я на каждый бой настраивался максимально. Каждый боксер из каждого континента выходил насколько мотивированным, каждый отдавал все, чтобы победить. Мне тоже хотелось побеждать. Я готовился и настраивался на каждый бой максимально, потому что каждый бой на Олимпиаде может стать последним.

Как вы видели, мы боксировали не только с соперником, но и с судьями. В некоторых боях непонятные решения. Одни судьи отдают все раунды, а другие – 10:9 в другую сторону. Непонятные решения.

Мы понимали, что ошибаться нельзя, потому что и судьи, и рефери в ринге – они не всегда судили единогласно, странные замечания давали.

О весовой категории

Сейчас все будет меняться, будет не 8, а 6 весовых категорий. Если останется дивизион до 75 кг, то я останусь в нем. Если нет, то, если мы примем решение продолжать подготовку к Олимпиаде, конечно, будем менять, подниматься выше. А так, планируем оставаться в этом весе, мне комфортно в нем.

Беседовала Арина Легащева