Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT

На нашем телеканале – яркие поединки с участием боксеров из Украины, Турции, Грузии и Финляндии

Дуэль взглядов Бабича и Швайко / фото - пресс-служба Champion Boxing Promotion

В среду, 19 мая, в Киев возвращается большой бокс. В Pochayna Event Hall, что на Почайной, состоится вечер компании Champion Boxing Promotion. В ринг выйдут боксеры из Украины, Турции, Грузии и Финляндии.

В главном противостоянии вечера будет битва за пояс чемпиона Украины в супертяжелом весе между Александром Бабичем (5-0, 5 КО) и Иваном Швайко (3-1, 2 КО). Также в ринг выйдут боксеры компании Champion Boxing Promotion Роман Маркарян, Дмитрий Зубко, Денис Коренев, а также дебютант профи-ринга, подопечный Андрея Синепупова 19-летний Ростислав Перов.

Смотреть шоу можно будет на телеканале и сайте XSPORT. Начало – в 21:40.

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