Бой 48-летнего Де Ла Хойи будет профессиональным

Рекорд мексиканца изменится

Оскар Де Ла Хойя / фото - MMAFighting.

Боксерский поединок 44-летнего экс-чемпиона UFC Витора Белфорта и экс-чемпиона мира в боксе Оскара Де Ла Хойи будет профессиональным и запишется в рекорды бойцам. Об этом сообщил портал MMAFighting.

Поединок пройдет под контролем комиссии CSAC. Боксеры будут драться в 10-унцовых перчатках в весе до 82 кг. Самый большой вес, в котором когда-либо прежде выступал Оскар Де Ла Хойя – до 73 кг.

Встреча пройдет 11 сентября в Лос-Анджелесе, США.



Ранее боксер показал фрагмент своей подготовки.

