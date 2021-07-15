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Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября

Поединок был перенесен в связи с коронавирусом у британца
Бокс Профессиональный бокс
20:34
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября
Фьюри и Уайлдер / фото - Boxing Scene

Третий бой действующего чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) состоится 9 октября. Об этом сообщил портал Boxing Scene.

Поединок пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США, и будет транслироваться ESPN.

Изначельно встреча планировалась на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у «Цыганского Короля».

Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера продлился 12 раундов и завершился ничьей. Во втором поединке Тайсон победил техническим нокаутом.

ESPN ранее назвал Фьюри лучшим супертяжеловесом года.

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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