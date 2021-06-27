Хирн: «Иноуэ выступает не в том дивизионе, чтобы стать звездой мирового уровня»
Бой Касимеро – Донейр оказался под угрозой срыва
Джоэль не хочет проходить допинг-тестирвоание
17:05
Касимеро и Донэйр / Bloody Elbow
14 августа должен был состояться объединительный поединок между чемпионом мира по версии WBC Нонито Донейром (41-6, 27 КО) и обладателем пояса WBO Джоэлем Касимеро (30-4, 21 КО).
Филиппинец Касимеро отказался сдавать тест на допинг. Как сообщил инсайдер Лэнс Пагмайр, Нонито, в таком случае, не будет боксировать с соотечественником.
Напомним, боя с победителем этой встречи хочет Наойя Иноуэ (21-0, 18 КО).
Комментарии 0