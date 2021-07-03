Херринг: «Шакур Стивенсон – не киллер. И он не тот парень, который может угрожать мне избиением»
Бой Херринг – Шакур Стивенсон может состояться до конца 2021 года
Следующим соперником Джемела может стать Вальдес
17:47
Шакур Стивенсон / фото - Boxing Scene
Чемпион мира в первом легком весе Джемел Херринг (23-2, 11 КО) следующий бой может провести против Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО).
Инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что поединок запланирован на последний квартал 2021 года. Встреча может состояться в Атланте, Джорджия.
Херринг в последнем бою стал чемпионом мира, победив Карла Фрэмптона (28-3, 16 КО). В случае победы, над Щакуром следующим соперником американца может стать Оскар Вальдес (29-0), который владеет поясом WBC.
Ранее Джемел дал прогноз на бой Ломаченко и Лопес.
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