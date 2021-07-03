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Бой Херринг – Шакур Стивенсон может состояться до конца 2021 года

Следующим соперником Джемела может стать Вальдес
Бокс Профессиональный бокс
17:47
Бой Херринг – Шакур Стивенсон может состояться до конца 2021 года
Шакур Стивенсон / фото - Boxing Scene

Чемпион мира в первом легком весе Джемел Херринг (23-2, 11 КО) следующий бой может провести против Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО).

Инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что поединок запланирован на последний квартал 2021 года. Встреча может состояться в Атланте, Джорджия.

Херринг в последнем бою стал чемпионом мира, победив Карла Фрэмптона (28-3, 16 КО). В случае победы, над Щакуром следующим соперником американца может стать Оскар Вальдес (29-0), который владеет поясом WBC.

Ранее Джемел дал прогноз на бой Ломаченко и Лопес. 

Антон Кривенко
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Теги

Шакур Стивенсон Джеймел Херринг

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