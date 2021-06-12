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Бой с Усиком – эгоизм Джошуа. Он может проиграть и «кинуть» многих людей на деньги

Хирн и Фьюри уже опасаются
Бокс Профессиональный бокс
17:38
Бой с Усиком – эгоизм Джошуа. Он может проиграть и «кинуть» многих людей на деньги Мнение
Команда Джошуа опасается Усика

Александр Усик – серьезное препятствие для Энтони Джошуа. Об этом говорит здравый смысл, это понимает и сам британец вместе со своей командой, судя по их поведению и высказываниям.

Наиболее печальное для Джошуа и Эдди Хирна, этот поединок им не принесет ничего ни в плане денег, ни в плане признания. Все ради пояса чемпиона мира по версии WBO, который для британца – не больше чем сувенир. А риски серьезные.

Сам Хирн об этом заявил накануне:

«Это бой, который может разрушить карьеру Джошуа, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостен. Ему нужно показать безжалостность Дерека Чисоры, только с еще большей остротой. Усик хочет этот бой, он хочет получить возможность стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все мы знаем, что Усик опасен. Но что еще нам остается делать? Джошуа годами выходил драться против всех, кто был его обязательными претендентами. Снова и снова, раз за разом, Джошуа никогда не уклонялся от вызовов. А это реальный вызов. Взгляните на топ-10 pound for pound, Джошуа в нем нет, а Усик есть».

Главный противник Джошуа Тайсон Фьюри и вовсе считает, что AJ этот бой проиграет. Тогда ему практически наверняка снова придется драться с Усиком и о поединке против «Цыганского короля», который сорвался из-за апелляции Деонтея Уайлдера, можно будет забыть.

Джошуа потенциально боем против Усика может испортить жизнь не только себе, но и самому Фьюри, который лишится боя своей мечты, который мог принести ему целое денежное состояние.

В каком-то смысле, принимая обязательную защиту против Усика, Джошуа ведет себя крайне эгоистично, ставя под удар и подвергая опасности не только себя, но и Matchroom, Фьюри и Top Rank – стороны, которые однозначно были бы в плюсе от проведения боя Фьюри – Джошуа. Поражение от Усика может действительно похоронить карьеру Джошуа. И все ради пояса, освободив который, можно было бы провести мега-бой против Фьюри в Саудовской Аравии без потери статуса этого поединка. Фанатам – точно все равно, сколько титулов будет стоять на кону такого сражения, главное, чтобы оно состоялось.

Болельщики и так рассматривают Джошуа как одного из двух чемпионов супертяжелого веса безотносительно от того, сколько у него поясов, тем более что они у него действительно будут. Одним больше – одним меньше – это уже маловажно.

Сам Фьюри считает, что он победит Уайлдера в третьем поединке и однозначно будет в выигрыше, а вот Джошуа сам себя загнал в непростую ситуацию.

«Теперь они остались с Джошуа, который застрял между камнем и наковальней», – иронично отметил «Цыганский король» в интервью Daily Mail.

Не думаю, что они признают Усика. Однако понятно, что это будет последний бой Джошуа на DAZN».

Хирн уговаривал Джошуа отказаться от боя с Усиком и освободить титул WBO, понимая все риски, но тот, похоже, все еще бредит мыслью собрать все ремни, а затем уже их начать освобождать. Вполне возможно, что британского боксера тешит иллюзия, что поединок с Усиком – точно последняя обязательная защита для него перед долгожданным поединком с Фьюри.

«Усик – левша, умен, технически очень хорош, – продолжает Фьюри. – Он больше чем бывший чемпион в тяжелом весе. Уже справился с Дереком Чисорой, который физически сильнее Джошуа.

Так что, хотя я абсолютно уверен в победе над Уайлдером, я не уверен, что AJ не проиграет свой бой».

Фьюри впечатлила победа Усика над Чисорой / Фото - Matchroom

Фьюри в чем-то прав. Усик действительно может убить главный бой хэвивейта и перечеркнуть планы многих людей, однако возникает вопрос: что же это за абсолютный чемпион, который ищет только легкие пути? И здесь Джошуа действительно благороден и честен в своей мечте.

Александр Черненко
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Тайсон Фьюри

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