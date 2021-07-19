Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 7
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 0:0 1-й сет
Теннис (4 события из 51) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
18:50 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 0:0 1-й сет
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
11:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Шериф -:- Запланирован
19:00 Линкольн - Клуж -:- Запланирован
21:00 Динамо Загреб - Омония Никосия -:- Запланирован
21:00 Ференцварош - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 54) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Запланирован

Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года

Но у Тима есть и другие варианты

Бокс Профессиональный бокс
11:48
Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года
Тим Цзю / Фото: badlefthook.com

Промоутер австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО) Джордж Роуз сообщил, что его подопечный до конца года намерен подраться с чемпионом по версии WBO Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.

«Ничья – это хороший результат для нас, поскольку Цзю может стать следующим. Это был отличный поединок, и станет неожиданно, если Чарло захочет сразу же провести реванш. К тому же ему в шею дышат другие санкционирующие организации.

Сегодня мы поговорим с Пако Валькарселем (президент WBO) о перспективе предоставления Цзю статуса обязательного претендента для Кастаньо. Мы сделаем все возможное, чтобы устроить этот бой до конца года.

Мы вышли на трех бывших чемпионов мира (Лиам Смит, Тони Харрисон, Джек Кулкай). Кто первым подпишет контракт, тот и получит следующий бой».

Напомним, ранее Цзю сообщил, что Кастаньо ему стилистически подходит.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Брайан Кастаньо Тим Цзю

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чарло: «Я нокаутирую Кастаньо в реванше»
Чарло: «Я нокаутирую Кастаньо в реванше»
Бокс Профессиональный бокс
11:59
Тим Цзю: «Кастаньо выиграл у Чарло, но стилистически он идеально мне подходит»
Тим Цзю: «Кастаньо выиграл у Чарло, но стилистически он идеально мне подходит»
Бокс Профессиональный бокс
08:35
Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Бокс Профессиональный бокс
07:50
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Бокс Профессиональный бокс
07:46
Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»
Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»
Бокс Профессиональный бокс
07:30
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Кастаньо хочет реванш с Чарло – Джермелл согласен
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 15:43

Новости: Бокс

Джойс: «Спарринг-партнерам Головкина нужно было носить бронежилеты»
Джойс: «Спарринг-партнерам Головкина нужно было носить бронежилеты»
Профессиональный бокс
12:01
Чарло: «Я нокаутирую Кастаньо в реванше»
Чарло: «Я нокаутирую Кастаньо в реванше»
Профессиональный бокс
11:59
Виталию Кличко – 50! В своей карьере он нокаутировал соперника за 20 секунд, мстил за брата и спорил с врачами
Тема дня
Виталию Кличко – 50! В своей карьере он нокаутировал соперника за 20 секунд, мстил за брата и спорил с врачами
Профессиональный бокс
11:53
Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года
Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года
Профессиональный бокс
11:48
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Профессиональный бокс
11:05
Городничев признался, что словами «Усик стоит три копейки» хотел привлечь внимание зрителей
Городничев признался, что словами «Усик стоит три копейки» хотел привлечь внимание зрителей
Профессиональный бокс
10:46
Лома в списке, но не первый. Топ-5 легковесов от Роберта Гарсии
Лома в списке, но не первый. Топ-5 легковесов от Роберта Гарсии
Профессиональный бокс
10:27
Кличко о своем 50-летии: «Продолжение следует…»
Кличко о своем 50-летии: «Продолжение следует…»
Профессиональный бокс
09:49
Это сейчас он просто мэр. Видео всех нокаутов в карьере монстра Виталия Кличко
Это сейчас он просто мэр. Видео всех нокаутов в карьере монстра Виталия Кличко
Профессиональный бокс
09:32
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 13:23
1
Все новости