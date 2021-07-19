Кастаньо: «Джермелл Чарло будет избегать реванша»
Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года
Но у Тима есть и другие варианты
11:48
Тим Цзю / Фото: badlefthook.com
Промоутер австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО) Джордж Роуз сообщил, что его подопечный до конца года намерен подраться с чемпионом по версии WBO Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.
«Ничья – это хороший результат для нас, поскольку Цзю может стать следующим. Это был отличный поединок, и станет неожиданно, если Чарло захочет сразу же провести реванш. К тому же ему в шею дышат другие санкционирующие организации.
Сегодня мы поговорим с Пако Валькарселем (президент WBO) о перспективе предоставления Цзю статуса обязательного претендента для Кастаньо. Мы сделаем все возможное, чтобы устроить этот бой до конца года.
Мы вышли на трех бывших чемпионов мира (Лиам Смит, Тони Харрисон, Джек Кулкай). Кто первым подпишет контракт, тот и получит следующий бой».
Напомним, ранее Цзю сообщил, что Кастаньо ему стилистически подходит.
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