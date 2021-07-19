Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года

Тим Цзю / Фото: badlefthook.com

Промоутер австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО) Джордж Роуз сообщил, что его подопечный до конца года намерен подраться с чемпионом по версии WBO Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO). Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.



Сегодня мы поговорим с Пако Валькарселем (президент WBO) о перспективе предоставления Цзю статуса обязательного претендента для Кастаньо. Мы сделаем все возможное, чтобы устроить этот бой до конца года.

Мы вышли на трех бывших чемпионов мира (Лиам Смит, Тони Харрисон, Джек Кулкай). Кто первым подпишет контракт, тот и получит следующий бой».