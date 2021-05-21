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Бой Усик – Джошуа может пройти на стадионе Евро-2020

Приблизительная дата – август
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 21:58
Бой Усик – Джошуа может пройти на стадионе Евро-2020
Усик и Джошуа / фото - Talk Sport

Поединок претендента на пояс WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может состояться на стадионе «Уэмбли», в Лондоне, Великобритания. Об этом сообщил авторитетный портал Boxing News24.

Украинец получил шанс встретится с британцем после того, как Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) с помощью суда обязал Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) дать ему реванш.

Отмечается, что поединок может пройти в августе, если промоутер AJ Эдди Хирн забронирует арену. Для того, чтобы сделать это функционеру необходима гарантия, что на бой пустят зрителей.

Промоутер украинца Александр Красюк ранее заявлял, что хочет устроить бой Усика в Киеве.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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