Брат Фьюри: «Усик представляет реальную угрозу для Джошуа»

Томми Фьюри считает, что лидер супертяжелого веса попытается избежать боя с украинцем

Томми Фьюри / фото - James Chance

Томми Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), не исключает, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) пожертвует одним из своих поясов лишь бы не драться с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Я не знаю, как поступит Джошуа. Возможно, он не будет драться с Усиком. Я думаю, что это слишком большой риск для него. Он знает, какие деньги уготованы ему с Тайсоном, и его команда не захочет идти на какой-либо риск. Они сделали это перед боем с Руисом – и посмотрите, что произошло. Так что они не захотят повторения той истории. Если Джошуа освободит титул, это меня не удивит. Но если они подерутся, то это будет еще один отличный поединок. Поэтому мы не знаем, что здесь можно сказать».

Напомним, Хирн заявляет, что сделка по бою Джошуа – Усик почти закрыта.