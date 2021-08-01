Брат Тайсона Фьюри выступит в андеркарде боя Пол – Вудли

Соперником британца станет Даниэль Дюбуа

Томми Фьюри / фото - DAZN

Младший брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Томми Фьюри станет следующим соперником временного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО). Об этом сообщает портал The Mirror со ссылкой на свои источники.

Бой состоится 29-го августа в в андеркарде поединка видеоблогера Джейка Пола и экс-бойца UFC Тайрона Вудли.

Источник также сообщает, что Фьюри заключил соглашение на два поединка в США с телеканалом Showtime. Вероятно, что цель этой сделки – организовать бой Томми Фьюри с Джейком Полом.

Напомним, Вудли хочет остаться в боксе еще на пару-тройку боев.