Брэдли: «Даю хорошие шансы Уайлдеру против Фьюри, потому что он может ударить»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 6
Сегодня 21
Завтра 27
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания 6:1 Окончен
12:15 Италия - Казахстан 3:11 Окончен
16:15 Швейцария - Россия 1:4 Окончен
16:15 Норвегия - США 1:2 Окончен
20:15 Словакия - Дания 2:0 Окончен
20:15 Германия - Финляндия 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Швеция - Словакия 0:0 1-й период
20:15 Финляндия - Латвия 1:1 1-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 34:30 2-я четверть
Теннис (3 события из 8) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
18:50 Александер Зверев - Оскар Отте 0:2 3-й сет
19:35 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер 0:0 1-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
19:05 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова 1:1 3-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 Окончен
16:15 Италия - Канада 1:7 Окончен
20:15 Швеция - Словакия 0:0 1-й период
20:15 Финляндия - Латвия 1:1 1-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 34:30 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей 85:98 Окончен
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 3:0 Окончен
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 3:2 Окончен
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 0:1 Снялся
18:50 Александер Зверев - Оскар Отте 0:2 3-й сет
19:35 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер 0:0 1-й сет
21:10 Стефанос Циципас - Джереми Чарди -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
19:05 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова 1:1 3-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
Теннис (18 событий из 91) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер -:- Запланирован
12:00 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
12:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
12:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
12:00 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
14:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
15:15 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч -:- Запланирован
16:30 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
17:00 Денис Истомин - Роджер Федерер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан -:- Запланирован
12:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован
12:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
12:00 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек -:- Запланирован
15:15 Софиа Кенин - Елена Остапенко -:- Запланирован
17:15 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску -:- Запланирован
17:15 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк -:- Запланирован

Брэдли: «Даю хорошие шансы Уайлдеру против Фьюри, потому что он может ударить»

Экс-чемпион мира в двух весовых – о предстоящем мегафайте
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 21:00
Брэдли: «Даю хорошие шансы Уайлдеру против Фьюри, потому что он может ударить»
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился с FightHype мнением о предстоящем бое между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Какие шансы вы даете Уайлдеру выиграть в третьем бою?

«Я даю ему хорошие шансы, потому что он может ударить. Сейчас он готовит свои инструменты, как и должен. Мы говорим о работе над основами, мы говорим об автоматизме, работе над техникой, а это все хорошие вещи.

Я смотрел его тренировочные видео, видел, как он двигается, думает и такого рода вещи. Но если ты попытаешься перебоксировать Фьюри – это не сработает. Реально не сработает. Не пытайся его перебоксировать».

Как ему победить?

«Донести до него удар. Вот что ему нужно сделать. Придерживайся своей техники, подходи, работая джебом, придерживайся своих основ и донеси удар. Потому что твоя правая эффективна, когда ты идешь вперед. Твоя правая неэффективна, когда ты двигаешься назад, когда ты пятишься.

Тайсон Фьюри снова будет пытаться заставлять его пятиться. Но если Уайлдер будет более дисциплинирован со своим джебом, будет выбрасывать джебы не только в голову... Стреляй по корпусу, меняй этажи. Не только в голову, а и в грудную клетку, и ниже. Заставь его реагировать.

Есть много способов, как атаковать бойца явно и неявно. Ему необходимы хитрости, чтобы адаптировать некоторые свои инструменты и донести их до цели, но будь, черт возьми, собой. Выйди и возьми его. Чем больше будет работать правая рука, тем лучше шансы поймать Тайсона Фьюри. У него снова будет шанс панчера. Он проиграл нокаутом.

Сдался ли он психологически? Сможет ли он совладать с эмоциями, выходя на ринг? Это еще одна вещь, которую ему придется побороть. Тяжело стереть эти трагические моменты в карьере. Тяжело стереть любые трагические моменты в жизни. Я думаю, он все еще думает об этих моментах».

Тайсон Фьюри оставил грозное послание для Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тимоти Брэдли Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Бокс Профессиональный бокс
17:42
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 18:09
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 16:27
Экс-тренер Кличко: «Когда Фьюри станет абсолютным чемпионом, у Володи вновь появится шанс»
Экс-тренер Кличко: «Когда Фьюри станет абсолютным чемпионом, у Володи вновь появится шанс»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 15:58
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Фьюри просто уничтожил Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей?»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Фьюри просто уничтожил Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей?»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 11:21
Менеджер Уайлдера: «Команда Фьюри верит, что они смогут продолжить историю боя с Джошуа – стремимся сорвать это»
Менеджер Уайлдера: «Команда Фьюри верит, что они смогут продолжить историю боя с Джошуа – стремимся сорвать это»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:38
1

Новости: Бокс

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Профессиональный бокс
19:31
Хирн: «Джошуа будет беспощаден против такого опасного соперника, как Усик»
Хирн: «Джошуа будет беспощаден против такого опасного соперника, как Усик»
Профессиональный бокс
18:42
Нужен штраф! Член команды Усика грубо нарушил ПДД
Нужен штраф! Член команды Усика грубо нарушил ПДД
Профессиональный бокс
18:31
Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Профессиональный бокс
17:42
Линарес: «В ударах Хэйни нет мощи. Только скорость»
Линарес: «В ударах Хэйни нет мощи. Только скорость»
Профессиональный бокс
16:18
Экс-чемпион мира: «Ломаченко единственный, кто пашет как Папа Карло и никогда не устает»
Экс-чемпион мира: «Ломаченко единственный, кто пашет как Папа Карло и никогда не устает»
Профессиональный бокс
15:46
Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»
Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»
Профессиональный бокс
14:33
Чисора об Усике: «Джошуа будет драться с опасным боксером, таким как и Фьюри»
Чисора об Усике: «Джошуа будет драться с опасным боксером, таким как и Фьюри»
Профессиональный бокс
13:58
Алгиери: «У Хэйни и Ломаченко получился бы отличный бой»
Алгиери: «У Хэйни и Ломаченко получился бы отличный бой»
Профессиональный бокс
13:30
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости