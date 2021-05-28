Брэдли: «Даю хорошие шансы Уайлдеру против Фьюри, потому что он может ударить»

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился с FightHype мнением о предстоящем бое между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Какие шансы вы даете Уайлдеру выиграть в третьем бою?

Я смотрел его тренировочные видео, видел, как он двигается, думает и такого рода вещи. Но если ты попытаешься перебоксировать Фьюри – это не сработает. Реально не сработает. Не пытайся его перебоксировать».

Как ему победить?

Тайсон Фьюри снова будет пытаться заставлять его пятиться. Но если Уайлдер будет более дисциплинирован со своим джебом, будет выбрасывать джебы не только в голову... Стреляй по корпусу, меняй этажи. Не только в голову, а и в грудную клетку, и ниже. Заставь его реагировать.

Есть много способов, как атаковать бойца явно и неявно. Ему необходимы хитрости, чтобы адаптировать некоторые свои инструменты и донести их до цели, но будь, черт возьми, собой. Выйди и возьми его. Чем больше будет работать правая рука, тем лучше шансы поймать Тайсона Фьюри. У него снова будет шанс панчера. Он проиграл нокаутом.

Сдался ли он психологически? Сможет ли он совладать с эмоциями, выходя на ринг? Это еще одна вещь, которую ему придется побороть. Тяжело стереть эти трагические моменты в карьере. Тяжело стереть любые трагические моменты в жизни. Я думаю, он все еще думает об этих моментах».