Брэдли: «Даю хорошие шансы Уайлдеру против Фьюри, потому что он может ударить»
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился с FightHype мнением о предстоящем бое между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Какие шансы вы даете Уайлдеру выиграть в третьем бою?
«Я даю ему хорошие шансы, потому что он может ударить. Сейчас он готовит свои инструменты, как и должен. Мы говорим о работе над основами, мы говорим об автоматизме, работе над техникой, а это все хорошие вещи.
Я смотрел его тренировочные видео, видел, как он двигается, думает и такого рода вещи. Но если ты попытаешься перебоксировать Фьюри – это не сработает. Реально не сработает. Не пытайся его перебоксировать».
Как ему победить?
«Донести до него удар. Вот что ему нужно сделать. Придерживайся своей техники, подходи, работая джебом, придерживайся своих основ и донеси удар. Потому что твоя правая эффективна, когда ты идешь вперед. Твоя правая неэффективна, когда ты двигаешься назад, когда ты пятишься.
Тайсон Фьюри снова будет пытаться заставлять его пятиться. Но если Уайлдер будет более дисциплинирован со своим джебом, будет выбрасывать джебы не только в голову... Стреляй по корпусу, меняй этажи. Не только в голову, а и в грудную клетку, и ниже. Заставь его реагировать.
Есть много способов, как атаковать бойца явно и неявно. Ему необходимы хитрости, чтобы адаптировать некоторые свои инструменты и донести их до цели, но будь, черт возьми, собой. Выйди и возьми его. Чем больше будет работать правая рука, тем лучше шансы поймать Тайсона Фьюри. У него снова будет шанс панчера. Он проиграл нокаутом.
Сдался ли он психологически? Сможет ли он совладать с эмоциями, выходя на ринг? Это еще одна вещь, которую ему придется побороть. Тяжело стереть эти трагические моменты в карьере. Тяжело стереть любые трагические моменты в жизни. Я думаю, он все еще думает об этих моментах».
Тайсон Фьюри оставил грозное послание для Деонтея Уайлдера.
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