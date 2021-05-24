Брэдли: «Думаю, что Спенс отправит Пакьяо на пенсию»

Тимоти Брэдли / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO) против 42-летнего Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), сообщает портал boxing247.com.



Думаю, что Спенс отправит Пакьяо на пенсию. Думаю, что конец Мэнни близок. Он пытается драться с лучшими, из-за чего его нужно уважать. Мэнни всегда бьется с сильнейшими. Ему 42 года, но он продолжает драться с лучшими.

Я бы хотел, чтобы бой Пакьяо с Теренсом Кроуфордом состоялся, но этого не будет. Но любой поединок с Пакьяо – это отличный бой и всегда опасен. Я ставлю на Спенса».