Брэдли: «Думаю, что Спенс отправит Пакьяо на пенсию»

ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
16:15
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO) против 42-летнего Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), сообщает портал boxing247.com.
«Сложно делать ставку на Пакьяо, ведь он будет драться со Спенсом. Эррол Спенс – это что-то другое, и у него есть то, с помощью чего можно справиться с Пакьяо. Я говорю о джебе и тайминге.
Думаю, что Спенс отправит Пакьяо на пенсию. Думаю, что конец Мэнни близок. Он пытается драться с лучшими, из-за чего его нужно уважать. Мэнни всегда бьется с сильнейшими. Ему 42 года, но он продолжает драться с лучшими.
Я бы хотел, чтобы бой Пакьяо с Теренсом Кроуфордом состоялся, но этого не будет. Но любой поединок с Пакьяо – это отличный бой и всегда опасен. Я ставлю на Спенса».
Напомним, поединок Спенса и Пакьяо состоится 21 августа в Лас-Вегасе.
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