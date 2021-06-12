Ломаченко – о поединке Мейвезер – Логан Пол: «Это не спорт, они делают деньги»
Брэдли: «Если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого»
Бывший чемпион мира сомневается в реванше украинца с Лопесом
10:18
Василий Ломаченко / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA с уверенностью заявил, что бывший «король» легкого дивизиона Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) может вновь забраться на вершину своей весовой категории.
«Я не против боя Хэйни – Ломаченко. Я думаю, что Ломаченко сейчас выпал, потому что проиграл один раз, и все говорят, что он фиговый и так далее. Так устроен боксерский мир. Но если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого. Ему просто нужно сохранять здоровье. Мне кажется, что его самая большая проблема заключается в том, что он постоянно травмируется. Я думаю, что его время очень ограничено. Ему нужно грамотно выбирать поединки и драться с лучшими бойцами. Он может попытаться победить. Ломаченко хочет снова подраться с Лопесом, но я сомневаюсь, что Теофимо даст ему еще один шанс».
Накануне президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что заинтересован в организации поединка между Ломаченко и чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО).