Уорд: «На месте Ломаченко я бы хотел провести реванш с Лопесом»
Брэдли: «Ломаченко будет постепенно сокрушать Накатани»
Бывший чемпион мира сделал прогноз на предстоящий поединок
14:07
Ломаченко и Накатани / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли, который ныне работает аналитиком на ESPN, спрогнозировал результат поединка между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Цитирует Брэдли boxingscene.com.
«Накатани выше и крупнее, но он не очень умелый. Он стойкий парень, что, безусловно, является даром и важной чертой бойца, но стойкость, это еще не все. Боксерские навыки важнее, чем просто быть крутым парнем. Никто не спорит, что Накатани крутой парень, но он делает очень много ошибок. Ломаченко считает, что он сможет остановить Накатани, и я не могу с ним не согласиться. Думаю, в конечном итоге, Ломаченко найдет способ заставить рефери вмешаться и остановить бой. Сам же Накатани будет сражаться до конца и по своей воле не откажется от продолжения поединка. Ломаченко будет преследовать его, использовать ошибки и постепенно сокрушать своего соперника. Василий собирается одержать решительную победу. Думаю, рефери остановит бой в одиннадцатом или двенадцатом раунде».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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