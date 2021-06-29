У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Брэдли: «Лопес – это непростой вызов для Ломаченко»
Бывший чемпион мира оценил шансы боксеров в возможном реванше
09:39
Ломаченко и Лопес / Фото - boxing247Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com c уверенностью заявил, что абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и бывший лидер этой весовой категории Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) будут иметь одинаковые шансы на триумф в возможном реванше.
«В бою с Накатани Ломаченко дрался против бойца с одним кулаком, так что он мог двигаться и подбирать углы. Лома не сможет делать это с Лопесом. Теофимо – умный, он уже знает, где ему нужно находиться. Я думаю, что Лома увеличит интенсивность, начнет раньше и попытается заставить Лопеса пятиться. Он должен принимать грамотные решения. Впрочем, Лопес бьет обоими кулаками, так что возможны несколько сценариев. Лома может преуспеть в атаке, и он преуспеет, но для этого ему нужно рисковать. Если Лопес поймает его мощным ударом – левым хуком или правой, то это станет проблемой. Сейчас я не знаю, кто победит в реванше. Ломаченко выдал отличное выступление, но Лопес – это непростой вызов. Он однажды победил Ломаченко и может сделать это снова. Если Ломаченко внесет правильные коррективы и начнет быстрее, как в бою с Накатани, то я не знаю. Возможно, я впервые скажу, что здесь 50 на 50».
Накануне команда Лопеса назвала сумму гонорара, которую, по их мнению, заслуживает Ломаченко за реванш с американцем.