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Брэдли назвал лучшего легковеса современности. И это не Ломаченко, и не Дэвис

Экс-чемпион мира не забыл упомянуть и молодых боксеров дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
10:41
Брэдли назвал лучшего легковеса современности. И это не Ломаченко, и не Дэвис
Тимоти Брэдли / Фото - ESPN
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV c уверенностью заявил, что считает абсолютного чемпиона легкого дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) лучшим в этом весе, так как он вышел победителем в бою с Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Я не знаю, кто лучший среди молодых легковесов – Гарсия, Дэвис, Хэйни или Лопес. Мы этого не знаем. Сейчас Теофимо владеет титулами, у Хэйни тоже есть один из поясов. Я считаю Лопеса лучшим, потому что когда он дрался с Ломаченко, тот еще никогда не терял титул на ринге. К тому же Ломаченко считали первым номером в легком весе. Поэтому я рассматриваю Лопеса в качестве лидера дивизиона. Но есть также Райан Гарсия, который улаживает личные проблемы, имея дело с депрессией и тревогой. Я слышал, что он вернулся к тренировкам в зале, и это хорошо. Я хочу всем сказать, что когда ты испытываешь депрессию или тревогу, то не знаешь почему. Это связано с нехваткой серотонина в твоем организме. Если Гарсия чувствует это и не понимает, почему так происходит, то ему нужна помощь».


Напомним, букмекеры считают Ломаченко фаворитом реванша против Лопеса.



Владимир Кириченко
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Тимоти Брэдли

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