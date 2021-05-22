«Я быстрее и сильнее его». Мэнни Пакьяо прокомментировал поединок с Эрролом Спенсом
Брэдли – о бое Пакьяо – Спенс: «Никогда нельзя списывать Мэнни со счетов»
Бывший чемпион мира спрогнозировал результат мегафайта
11:21
Тимоти Брэдли / Фото - fightsports.tvЭкс-чемпион мира Тимоти Брэдли высказался по поводу предстоящего поединка между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
Цитирует Брэдли boxingnews24.com.
«Послушайте, никогда нельзя списывать Пакьяо со счетов, он жесткий парень. Даже в 42 года он является Томом Брэди от мира бокса. Я просто не уверен, как много сил у него осталось. Прошло два года со времен его последнего выхода в ринг против Турмана. Я не знаю, чем занимается Мэнни. Возможно, это будет его время. Может быть, он снова поднимется на вершину. Эррол Спенс – это другой боец. Он не Кит Турман. Эррол - большой, мощный и длинный. У него стабилен джеб, он знает, как оценивать и контролировать дистанцию. Спенс делает одну вещь, которая может повлиять на него в бою с Пакьяо. Он возвращается. Работает, а потом возвращается в центр ринга. Пакьяо любит парней, которые это делают и оказываются на линии огня. Тогда он может донести прямой удар слева».
Напомним, что мегафайт состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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