Брэдли объяснил, как Усик может победить Джошуа

Тимоти Брэдли / фото - Sky Sports

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Американец заявил, что этот поединок вызывает у него интерес. Боксер дал советы претенденту и обладателю пояса WBO. Слова Брэдли приводит iFL TV.

Лично я считаю, что Джошуа нужно быть агрессором. Он должен прессинговать, идти вперед, оказывать на него давление. По-моему, когда Усик дрался с Дереком Чисорой, соперник его прессинговал и немного потрепал Александра. Вы могли увидеть последствия прессинга.

Если Джошуа хочет победить в этом бою, ему нужно выйти из своей зоны комфорта. Ему необходимо идти вперед и быть крупным, доминирующим парнем. Нужно измотать Усика, поколотить и нокаутировать».