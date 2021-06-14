Брэдли: «Пакьяо способен нокаутировать Спенса»
Именитый американский полусредневес Тимоти Брэдли поделился своим прогнозом на бой Мэнни Пакьяо (62-7-1, 39 КО) с Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). Цитирует Брэдли портал Ringnews24.
«Пакьяо – один из тех парней, который выбирают себе соперников. Он соглашается на бой с оппонентом, над которым имеет небольшое преимущество. Я думаю, в первую очередь, Мэнни считает, что Спенс медленней, чем он. Эррол выше ростом и все считают его фаворитом. Он молод, оказывает давление на своих соперников до самого конца поединка и наносит много ударов.
Я бы не сказал, что Пакьяо не видел чего-то подобного раньше. У Мэнни есть скорость, работа ног, он прекрасно передвигается. Думаю, он может расстроить Спенса, потому что Эррол делает то, что нравиться Пакьяо. Мэнни будет работать по корпусу и голове. Он не собирается сидеть и ждать своей возможности, а будет выбрасывать много комбинаций и таким образом контролировать ход поединка. Спенсу лучше знать об этом.
Когда вы идете на бой с Мэнни, то думаете, что сможете блокировать его удары, но вы не сможете заблокировать все удары, которые он выбрасывает. Этот парень – феномен. Особенно когда дело касается ответных ударов, работы ног и скорости рук. Также нужно быть осторожным с силой Пакьяо. Его левая рука, просто чудовище. Так что я считаю, что у Мэнни есть шанс закончить бой нокаутом».
Напомним, Спенс хочет вырубить «ПакМэна» этом бою.
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