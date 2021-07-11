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Брэдли предположил, что вскоре Ломаченко может уйти из бокса

Американец надеется, что украинца не замучают травмы
Бокс Профессиональный бокс
22:26
Брэдли предположил, что вскоре Ломаченко может уйти из бокса
Тимоти Брэдли / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли выразил мнение, что украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) вскоре может уйти из бокса, если продолжит так часто травмироваться:

«Я знаю, что Ломаченко становится старше, и здесь много переменных. Психологически он полностью в деле, но физически… Это самое важное для него. Если его не подведет физика, то он будет кошмаром. Ему 33 года. Да, он сравнительно молод, но у него за плечами 400 боев в любителях. Так что у него большой износ. Вы видели, как он тренируется. Ломаченко тренируется как феномен, поэтому его тело сильно износилось.

Другие легковесы крупнее, чем Ломаченко, но он любит вызовы. Просто он такой, это его натура. Ломаченко хочет быть не просто хорошим бойцом, а великим. Так что Ломаченко – мелкий легковес, но он чувствует, что у него по-прежнему есть навыки и победный настрой.

Ему нужно, чтобы у него было все в порядке с физикой. Он в каждом бою что-то травмирует: руку, плечо или еще что-нибудь. Если у него не получится оставаться здоровым, то вскоре он может уйти из бокса. Но здоровый Ломаченко с его настроем станет проблемой».


Главный бой в свой карьере против Теофимо Лопеса Ломаченко во многом проиграл из-за травмы плеча. Однако уже в своем последнем поединке он отбоксировал без каких-либо повреждений.

Напомним, вскоре у Ломаченко может появиться шанс взять реванш у Лопеса.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Теги

Тимоти Брэдли Василий Ломаченко

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