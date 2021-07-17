Брэдли считает, что у Кастаньо нет шансов в бою с Чарло

Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор ESPN Тимоти Брэдли поделился своим мнением относительно предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между американцем Джермеллом Чарло (34-1, 18 КО) и аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 KO).

Брэдли цитирует издательство boxingscene.com:

Кастаньо слишком часто раскрывается. Быть агрессивным во время боя - это здорово, но делать это в нужное время - это другое. Брайан имеет тенденцию бросаться вперед, атаковать, но делает при этом кучу ошибок. Он не очень хорошо просчитывает дистанцию и время нанесения удара, поэтому бросается на оппонента, идеально открываясь для апперкота, а у Чарло потрясающий апперкот. Когда Кастаньо сделает очередной выпад, может нарваться на встречный удар справа, а мы знаем, что у Джермелла очень сильная правая рука.

Я думаю, что Чарло убедительно выиграет этот бой. Вероятнее всего, это будет нокаут. Мой прогноз - досрочная победа Чарло в восьмом или девятом раунде. Джермелл поймает Брайана апперкотом или каким-то другим ударом правой руки».