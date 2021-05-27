Бриедис: «Если Усик победит Джошуа, хочу провести с ним реванш»
Чемпион первого тяжелого веса IBF Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) в интервью YouTube каналу RT Sport MMA дал свой прогноз на бой Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заявив, что хочет провести с украинцем реванш, в случае его победы над британцем.
«Конечно, сейчас Усик немного набрал вес. Если Усик будет готов на 100 процентов, то Джошуа не будет легко. Усик играет в ту же игру, в которую играл на протяжении всех этих лет. Джошуа будет непросто. Ему нужно драться так же, как он это делал во втором бою с Энди Руисом, когда Энтони одержал победу.
Шансы в этом бою – 50/50. Когда Усик дрался в своем последнем поединке с Чисорой, мне показалось, что у него были определенные проблемы с руками. Но если они оба будут хорошо готовыми, то это будет достойный боксерский поединок.
Если Усик победит Джошуа, я буду следующим. Мне нужно пересмотреть бой, который был у нас с ним. Я готовился слишком много. Иногда люди говорят, что я не был хорошо готов, но, как по мне, я тогда перестарался».
Напомним, Ломаченко и Усик стали «соседями» в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN.
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