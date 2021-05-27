Бриедис: «Если Усик победит Джошуа, хочу провести с ним реванш»

Майрис Бриедис / фото - BoxWiki

Чемпион первого тяжелого веса IBF Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) в интервью YouTube каналу RT Sport MMA дал свой прогноз на бой Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заявив, что хочет провести с украинцем реванш, в случае его победы над британцем.

Шансы в этом бою – 50/50. Когда Усик дрался в своем последнем поединке с Чисорой, мне показалось, что у него были определенные проблемы с руками. Но если они оба будут хорошо готовыми, то это будет достойный боксерский поединок.

Если Усик победит Джошуа, я буду следующим. Мне нужно пересмотреть бой, который был у нас с ним. Я готовился слишком много. Иногда люди говорят, что я не был хорошо готов, но, как по мне, я тогда перестарался».