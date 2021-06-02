Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером
Бриггс: «Мейвезеру нужно быть осторожным с Полом»
Ветеран бокса уверен, что блогер может нокаутировать Флойда
11:04
Шеннон Бриггс и Логан Пол / Фото: Matchroom Boxing
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс заявил, что видеоблогер Логан Пол способен шокировать мир в поединке против легендарного боксера Флойда Мейвезера. Слова ветерана приводит boxingscene.com.
«Не нужно спускать глаз с этого парня, потому что он может шокировать весь мир. Когда-то я тренировал его в зале, то сказал: «Ты проведешь бой с Флойдом Мейвезером». Он смотрел на меня удивленными глазами, но я не шучу, я тогда сказал ему это.
Когда мы тренировались, то уже тогда я чувствовал его силу. Этот парень может ударить. Я говорю вам, у мальчика есть сила. Мейвезеру нужно быть осторожным. Флойд – великий боксер, но Пол крупнее и у него есть несколько ударов, которые он исполняет очень быстро. У него было время, чтобы исправить свои недостатки, так что Мейвезеру нужно быть осторожным».
Напомним, Мейвезер и Логан Пол проведут выставочный поединок 6-го июня в Майами.