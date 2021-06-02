Бриггс: «Мейвезеру нужно быть осторожным с Полом»

Шеннон Бриггс и Логан Пол / Фото: Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс заявил, что видеоблогер Логан Пол способен шокировать мир в поединке против легендарного боксера Флойда Мейвезера. Слова ветерана приводит boxingscene.com.



Когда мы тренировались, то уже тогда я чувствовал его силу. Этот парень может ударить. Я говорю вам, у мальчика есть сила. Мейвезеру нужно быть осторожным. Флойд – великий боксер, но Пол крупнее и у него есть несколько ударов, которые он исполняет очень быстро. У него было время, чтобы исправить свои недостатки, так что Мейвезеру нужно быть осторожным».