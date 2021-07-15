Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс верит, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) больше не имеет преимущество в трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) после переноса поединка из-за COVID-19 у «Цыганского короля».
Слова Бриггса приводит boxingscene.com:
Это должен быть коронавирус, поскольку я слышал, что Фьюри был готов драться. Затем ко мне дошли слухи о спарринге, но я там не присутствовал. Это бокс, ты все чувствуешь. Я слышал о тяжелом спарринге, а затем – о COVID-19.
Что есть, то есть. Если это был тяжелый спарринг, то Фьюри не чувствовал уверенности. Возможно, сейчас это перевернет игру для Уайлдера. Я склонялся в сторону Фьюри, но теперь действительно вернулся на середину.
Уайлдер на самом деле хочет работать с Маликом Скоттом. Он кажется более аккуратным. Но, опять же, это хорошо выглядит на бумаге. Ты никогда не увидишь реальной формы на видео.
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