Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»

Уайлдер и Фьюри / Фото: Showtime

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс верит, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) больше не имеет преимущество в трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) после переноса поединка из-за COVID-19 у «Цыганского короля».



Слова Бриггса приводит boxingscene.com:

Что есть, то есть. Если это был тяжелый спарринг, то Фьюри не чувствовал уверенности. Возможно, сейчас это перевернет игру для Уайлдера. Я склонялся в сторону Фьюри, но теперь действительно вернулся на середину.

Уайлдер на самом деле хочет работать с Маликом Скоттом. Он кажется более аккуратным. Но, опять же, это хорошо выглядит на бумаге. Ты никогда не увидишь реальной формы на видео.