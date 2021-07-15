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Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»

Экс-чемпион мира считает, что перенос поединка может стать проблемой для «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
07:41
Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Уайлдер и Фьюри / Фото: Showtime

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс верит, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) больше не имеет преимущество в трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) после переноса поединка из-за COVID-19 у «Цыганского короля».

Слова Бриггса приводит boxingscene.com:

Это должен быть коронавирус, поскольку я слышал, что Фьюри был готов драться. Затем ко мне дошли слухи о спарринге, но я там не присутствовал. Это бокс, ты все чувствуешь. Я слышал о тяжелом спарринге, а затем – о COVID-19.

Что есть, то есть. Если это был тяжелый спарринг, то Фьюри не чувствовал уверенности. Возможно, сейчас это перевернет игру для Уайлдера. Я склонялся в сторону Фьюри, но теперь действительно вернулся на середину.

Уайлдер на самом деле хочет работать с Маликом Скоттом. Он кажется более аккуратным. Но, опять же, это хорошо выглядит на бумаге. Ты никогда не увидишь реальной формы на видео.

Ранее промоутер Фьюри Боб Арум рассказал о самочувствии Фьюри после перенесенной болезни.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Шеннон Бриггс

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