Экс-чемпион мира: «Валуев бы не справился с братьями Кличко»
Бриггс: «Владимир Кличко прячется от меня на Аляске»
Американский ветеран продолжает терроризировать экс-лидера супертяжелого дивизиона
09:00
Владимир Кличко / Фото: my.ua
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс
продолжает подкалывать в социальных сетях Владимира Кличко.
Американский ветеран опубликовал пост в своем Instagram, посвященный бывшему лидеру супертяжелого дивизиона, в котором заявил о попытках Кличко спрятаться от него:
Согласно слухам, Кличко буквально воспринял слова «остынь, чемпион, остынь» и прячется от меня на Аляске.
Напомним, на прошлой неделе Бриггс заявил, что команда Владимира предложила ему поединок с украинцем.