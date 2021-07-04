Бриггс высказал непопулярное мнение о поединке Фьюри и Уайлдера
Бриггс заявил, что Боу предложил ему провести бой
Тем не менее, Шеннон отказался
08:00
Шеннон Бриггс / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс утверждает, что легендарный супертяжеловес Риддик Боу предложил ему выйти с ним в ринг, однако он отказался от поединка. Об этом 49-летний ветеран сообщил на своей странице в Instagram.
«Риддик Боу позвонил мне прошлым вечером и попросил меня подраться с ним. Я ответил: «Нет, чемп». А дальше я сказал ему: «Ты можешь нанести мне урон, чемп. Я боюсь, чемп». После этого мы прекратили разговор».
Шеннон Бриггс заявил, что станет следующим соперником Владимира Кличко.
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