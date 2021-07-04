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Бриггс заявил, что Боу предложил ему провести бой

Тем не менее, Шеннон отказался
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Бриггс заявил, что Боу предложил ему провести бой
Шеннон Бриггс / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс утверждает, что легендарный супертяжеловес Риддик Боу предложил ему выйти с ним в ринг, однако он отказался от поединка. Об этом 49-летний ветеран сообщил на своей странице в Instagram.

«Риддик Боу позвонил мне прошлым вечером и попросил меня подраться с ним. Я ответил: «Нет, чемп». А дальше я сказал ему: «Ты можешь нанести мне урон, чемп. Я боюсь, чемп». После этого мы прекратили разговор».

Шеннон Бриггс заявил, что станет следующим соперником Владимира Кличко.

Рене Тер Велде
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Теги

Шеннон Бриггс Риддик Боу

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