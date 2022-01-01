Британский бизнесмен: «Джошуа проиграет и Усику, и Фьюри»

Саймон Джордан / фото - Getty Images

Британский бизнесмен и экс-владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан в интервью порталу TalkSport высказался о дальнейших перспективах своего соотечественника, экс-объединенного чемпиона хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Что хуже, потерять авторитет, согласившись на отступные, или же проиграть вновь Усику и остаться ни с чем? Он тогда окажется и вовсе на финишной прямой своей карьеры. Думаю, если он и вправду такой рассудительный, то возьмет отступные и выйдет на бой с Фьюри. Но если он реально тот, кем себя позиционирует, то есть боец до мозга костей, тогда, понятное дело, он будет драться с Усиком в реванше. Но в случае повторного поражения он больше не сможет диктовать условия. Все что у него останется – остатки былой репутации».