Джошуа, берегись. Усик продолжает набирать форму к следующему поединку
Британский промоутер: «Джошуа предстоит сразиться с Усиком – королем тяжелого веса, которого все боятся»
CEO Matchroom Boxing надеется, что британец справится с непростым вызовом
22:36
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Британский промоутер и CEO Matchroom Boxing Фрэнк Смит в интервью Youtube каналу iFL TV поделился мыслями о предстоящем поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO):
В следующем поединке Джошуа подерется с Усиком – абсолютный чемпионом крузвейта, королем тяжелого веса, с которым все бояться драться и никто не думал, что Джошуа это будет делать.
Джошуа предстоит пройти Александра, и я действительно верю, что ему это удастся сделать великолепно. Наша цель – делать величайшие поединки.
Усик продолжает набирать форму к предстоящему поединку.