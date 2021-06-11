Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 6
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 6:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Отменен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:30 Финикс Санс - Денвер Наггетс 123:98 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
19:45 Новак Джокович - Рафаэль Надаль 2:1 4-й сет
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 86:83 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 117:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 79:54 Окончен
Теннис (2 события из 18) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:50 Александер Зверев - Стефанос Циципас 2:3 Окончен
19:45 Новак Джокович - Рафаэль Надаль 2:1 4-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
16:00 Уэльс - Швейцария -:- Запланирован
19:00 Дания - Финляндия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Россия -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 54) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован

Британский промоутер: «Джошуа предстоит сразиться с Усиком – королем тяжелого веса, которого все боятся»

CEO Matchroom Boxing надеется, что британец справится с непростым вызовом
Бокс Профессиональный бокс
22:36
Британский промоутер: «Джошуа предстоит сразиться с Усиком – королем тяжелого веса, которого все боятся»
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Британский промоутер и CEO Matchroom Boxing Фрэнк Смит в интервью Youtube каналу iFL TV поделился мыслями о предстоящем поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO):

В следующем поединке Джошуа подерется с Усиком – абсолютный чемпионом крузвейта, королем тяжелого веса, с которым все бояться драться и никто не думал, что Джошуа это будет делать.

Джошуа предстоит пройти Александра, и я действительно верю, что ему это удастся сделать великолепно. Наша цель – делать величайшие поединки.

Усик продолжает набирать форму к предстоящему поединку. 

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джошуа, берегись. Усик продолжает набирать форму к следующему поединку
Джошуа, берегись. Усик продолжает набирать форму к следующему поединку
Бокс Профессиональный бокс
21:48
Хирн: «Бой с Усиком может разрушить карьеру Джошуа»
Хирн: «Бой с Усиком может разрушить карьеру Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
12:58
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11:24
1
Хорватский нокаутер: «Сейчас никто не боксирует так хорошо, как Усик»
Хорватский нокаутер: «Сейчас никто не боксирует так хорошо, как Усик»
Бокс Профессиональный бокс
11:16
Хирн назвал еще одну возможную дату поединка Джошуа – Усик
Хирн назвал еще одну возможную дату поединка Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
07:56
«Победитель – наш новый тренер?». Что думают фанаты «Тоттенхэма» о проведении на их стадионе боя Джошуа – Усик
Тема дня
«Победитель – наш новый тренер?». Что думают фанаты «Тоттенхэма» о проведении на их стадионе боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
10 июня 17:09

Новости: Бокс

Британский промоутер: «Джошуа предстоит сразиться с Усиком – королем тяжелого веса, которого все боятся»
Британский промоутер: «Джошуа предстоит сразиться с Усиком – королем тяжелого веса, которого все боятся»
Профессиональный бокс
22:36
Джошуа, берегись. Усик продолжает набирать форму к следующему поединку
Джошуа, берегись. Усик продолжает набирать форму к следующему поединку
Профессиональный бокс
21:48
Малиновский оказался тяжелее соперника накануне боя за пояс WBO
Малиновский оказался тяжелее соперника накануне боя за пояс WBO
Профессиональный бокс
21:09
Бои Top Rank, в ростере которой находится Ломаченко, будут транслироваться на крупнейшем спортивном телеканале Великобритании
Бои Top Rank, в ростере которой находится Ломаченко, будут транслироваться на крупнейшем спортивном телеканале Великобритании
Профессиональный бокс
20:57
Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»
Уоррен: «Усик подерется с Джошуа, а Джойс будет обязательным претендентом»
Профессиональный бокс
19:48
Накатила: «Я могу уничтожить любого и Шакур не исключение»
Накатила: «Я могу уничтожить любого и Шакур не исключение»
Профессиональный бокс
18:51
Лопес: «Ломаченко будет нокаутирован, если мы снова будем драться»
Лопес: «Ломаченко будет нокаутирован, если мы снова будем драться»
Профессиональный бокс
18:15
Плант: «Я отношусь к спорту гораздо серьезнее Сондерса»
Плант: «Я отношусь к спорту гораздо серьезнее Сондерса»
Профессиональный бокс
17:40
Сондерс после поражения от Альвареса задумывается о завершение карьеры
Сондерс после поражения от Альвареса задумывается о завершение карьеры
Профессиональный бокс
17:33
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Италия громит Турцию. Онлайн трансляция прямо сейчас
WEB
Италия громит Турцию. Онлайн трансляция прямо сейчас
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Чемпионат мира по дзюдо. День 7. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 7. Видео трансляция
12 июня 11:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00