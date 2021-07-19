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Британский промоутер рассказал о главном недостатке Усика в бою с Джошуа

Мики Хеллит отметил карьеру украинца в тяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
16:30
Британский промоутер рассказал о главном недостатке Усика в бою с Джошуа
Александр Усик / Фото: Facebook боксера

Британский промоутер и менеджер Мики Хеллит считает, что Александру Усику (18-0, 13 КО) может не хватит опыта боев в супертяжелом весе для победы над чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова Хеллита приводит Boxing News:

«Александр Усик был блистательным тяжеловесом с отличными навыками. Он может использовать свои передвижения и стиль левши для того, чтобы создать проблемы Джошуа. Но, думаю, ему нужно больше опыта в супертяжах».

В супертяжелом весе Усик досрочно остановил Чазза Уизерспуна, а затем по очкам одолел Дерека Чисору.

Напомним, бой Усик – Джошуа запланирован на 25 сентября. Мнение об этом поединке существуют самые разные. Но вот, к примеру, букмекеры практически не оставляют шансов украинцу.


Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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