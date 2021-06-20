Британский проспект: «Усик нереально техничный боксер»

Александр Усик / Фото: ИНСТАГРАМ

Непобежденный британский супертяжеловес Фабио Уордли (14-0, 12 КО) высказался о ситуации с боями Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО), Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).



Ты не знаешь, что получишь с Уайлдером. Третий бой может быть очень похожим на первый, когда Фьюри все контролировал, но Уайлдер продолжал находить способ доносить мощный удар справа и пару раз повалил его. Возможно, в этот раз Фьюри не поднимется, кто его знает. Всегда существует возможность проигрыша, но я считаю, что для обеих сторон в конечном итоге все сложится хорошо».