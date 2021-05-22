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Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты

Украинец получит шанс стать чемпионом хэвивейта уже через несколько месяцев
Бокс Профессиональный бокс
13:56
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - Daily Express

Все идет к тому, что уже в следующем поединке Александр Усик встретится с Энтони Джошуа. И ждать остается недолго – всего несколько месяцев.

Команда британца еще ждет до конца этой недели решения команды Тайсона Фьюри, которая пытается попросить Деонтея Уайлдера об отсрочке третьего боя, но, судя по всему, американец не отступит, и «Цыганский король» вынужден будет драться именно с ним, а не с AJ.

Команда Усика не сомневается, что так произойдет, уже рассуждая о том, где пройдет будущий мегафайт, а Александр Красюк даже заглядывает за спину Джошуа. Самоуверенно? Несомненно. Но и сами британцы с большим уважениям относятся к Усику.

В частности, авторитетный портал Sky Sports считает, что Александр Усик – один самых загадочных боксеров современности, и раскусить его будет очень тяжелой задачей для Джошуа.

«Опытный левша остается неразрешимой загадкой, не потерпев за свою карьеру ни одного поражения», – пишет журналист Ричард Дамерелл.

Аналитикам есть на что опираться. Усик уже дважды приезжал на Туманный Альбион, и каждый его визит заканчивался триумфом. Сначала он нокаутировал Тони Белью еще в крузерах, а затем уже в супертяжах судейским решением победил опытного Дерека Чисору.

«Усик идеален. Он делает все превосходно», – говорил в прошлом году Белью. И никакого интереса и мотивации преувеличивать у него нет.

«Он морально истощил меня в нашем поединке, постоянно прижимая переднюю ногу к моей. Может, это звучит так себе, но он оказывает в первую очередь психологическое давление, чем физическое».

Тони Белью был нокаутирован Александром Усиком в ноябре 2018-го / Фото - Sky Sports

Британцев поражает, насколько уверен Усик в своих силах. Украинец с самого начала говорил, что готов к супертяжелому весу, несмотря на свои не самые выдающиеся габариты. Но ему никто не верил.

«Если бы царя животных определяли по размеру, то им был бы слон, а не лев», – бросался метафорами Усик. И оказался прав.

Чисора смеялся над Усиком и был наказан в октябре 2020-го. Британец не верил, что не обладая мощным ударом, можно добиться чего-то в хэвивейте, но Усик доказал ему обратное в очном поединке. И после боя заявил, что готов драться и с более именитыми супертяжами.

Александр Усик перед боем против Дерека Чисоры / Фото - Sky Sports

Но и скепсиса хватает. Тот же Чисора, проиграв бой, заявил, что Усик его не убедил.

«В супертяжелом весе нужно драться, а не боксировать. Я отдал пару раундов, это 100%. Он поймал меня несколькими хорошими попаданиями. Но они не были болезненными».

Британцы любят бокс. Весь бокс, начиная с любительского. Поэтому они обращают внимание на то, что у Усика была большая карьера в любителях, вершиной которой стало олимпийское золото Лондона-2012. Точно так же, как и у Джошуа.

«Я был любителем два с половиной года, поэтому все еще приспосабливаюсь к разным стилям, – говорит Джошуа. – Усик тоже прошел этот путь и выбрал для себя стиль «попади и не дай попасть по себе».

Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports

Британец понимает, что ему будет непросто. Он наблюдал за поединком Усика против Чисоры на арене и знает, что его ждет. Сейчас ему нужно кардинально менять подготовку, ведь несколько месяцев он работал с прицелом на Тайсона Фьюри, но теперь от него будет требоваться в ринге совсем другое.

И Майкл Хантер уверен, что это проблема Усика. Соперники понимают, что он неудобен, и будут его избегать – проиграть Усику в супертяжах по-настоящему топовым бойцам, в каком-то смысле, зазорно. Бывший соперник украинца ставит на то, что бой не состоится, но делает скидку, что Джошуа не захочет расстаться с поясом.

«Не вижу никого, кто согласиться с ним провести бой, если это не обязательная защита, – утверждает Хантер. Но при этом никто не собирается его по-настоящему уважать».

Вот такой вот парадокс. Но Джошуа деваться некуда. Британец бредит званием абсолютного чемпиона мира, поэтому отказываться от титула WBO, на который претендует Усик, точно не будет. Он пойдет на риск потерять все.

Для Усика это шанс. Возможность взять сразу три основных титула в хэвивейте и моментально взлететь на вершину. Он уже делал так в рамках Суперсерии в крузерах, но тогда понадобилась несколько боев. Сейчас он может уложиться в один.

Александр Черненко
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Александр Усик Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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