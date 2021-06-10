Экс-чемпион мира допускает, что Пакьяо способен на апсет в бою со Спенсом
Бронер назвал победителя боя Спенс – Пакьяо
Американец отдал предпочтение молодому боксеру
15:46
Эдриен Бронер / фото - Boxing News 24/7
Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Эдриен Бронер (34-4-1, 24 КО) дал прогноз на поединок между соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Слова американца приводит Boxing News 24/7.
«Я думаю, что Эррол будет слишком большим и сильным. Думаю, Спенс, вероятно, сможет нокаутировать Пакьяо. Он будет использовать свой джеб, а также держать его на дистанции и позволит Пакьяо врезаться в его левый хук.
Считаю, что Спенс нокаутирует Мэнни и сделает это левой рукой. Пакьяо сам придет под этот удар. Этот бой станет сильным разочарованием для Мэнни».
Ранее своим прогнозом на поединок 21 августа поделился Флойд Мейвезер.
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