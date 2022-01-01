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Брук намерен выйти в ринг с Бенном после победы над Ханом

Бывший чемпион мира готов поверить свои силы бою с британским проспектом
Бокс Профессиональный бокс
01 января 14:00
Брук намерен выйти в ринг с Бенном после победы над Ханом
Келл Брук / Фото - boxingscene
Экс-чемпион мира в полусреднем дивизионе британец Келл Брук (39-3, 27 КО) заявил, что намерен выйти на поединок со своим непобежденным соотечественником Конором Бенном (20-0, 13 KO), после того, как выиграет бой у Амира Хана (34-5, 21 КО).

Цитирует Брука boxingscene.com.

«Я сейчас чувствую себя фантастически и мне снова нравится тренироваться. Сейчас все люди команды Конора говорят, что хотят боя с победителем нашего противостояния с Ханом. Я просто взволнован этим. Бенн также бьет в барабаны, потому что хочет большой бой. Вот почему я люблю этот спорт. Мне нравятся вызовы».


«Конор в своем последнем бою против Криса Алгиери выглядел фантастически. Мы немного спарринговали вместе и могу сказать, что являемся друзьями. Очевидно, что это спорт и бизнес. Мы должны организовывать поединки, которые хотят видеть и покупать фанаты. Я считаю, что между мной и Бенном получится фантастический бой».


Напомним, что поединок между Бруком и Ханом состоится 19 февраля на Manchester Arena в Манчестере, Великобритания.
Владимир Кириченко
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Теги

Келл Брук Амир Хан Конор Бенн

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