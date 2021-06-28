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Букмекеры начали принимать ставки на реванш Ломаченко – Лопес

Котировки подровнялись в сравнении с первым поединком
Бокс Профессиональный бокс
15:40
Букмекеры начали принимать ставки на реванш Ломаченко – Лопес
Ломаченко - Лопес / Getty Images

После доминирующей победы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) реванш украинца с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) дело почти решенное.

Официального подтверждения поединка еще нет, однако букмекеры уже начали принимать ставки на потенциальный реванш. Так, на победу украинца можно поставить за коэффициент 1,5, в то время как его оппонент оценивается в 2,5.

Перед первым поединком Ломаченко также был фаворитом боя против Лопеса, но тогда уроженец Аккермана оценивался в еще более впечатляющие – 1,2-1,3.

Напомним, 17 октября 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109), став абсолютным чемпионом мира. После боя украинец не согласился с данным вердиктом и сразу же потребовал реванш, а свое невзрачное выступление объяснил травмой плеча.

Лопес долгое время отказывал Ломаченко в повторном поединке, однако недавно отец американца пообещал, что уговорит сына вновь встретиться с украинцем. Об этом же говорит промоутер обоих боксеров – Боб Арум. Бой планируется на конец этого года или начало следующего.

Единственным препятствие к реваншу видится будущий бой Лопеса против австралийца Джорджа Комбососа (19-0, 19 КО), который уверен, что победит чемпиона и, тем самым, сорвет второй поединок Ломаченко – Лопес.


Сергей Остапенко
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Ломаченко - Лопес Масаеши Накатани

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