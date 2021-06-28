Букмекеры практически не дают шансов Усику в бою с Джошуа

Украинец впервые в карьере окажется в статусе андердога

Усик - Джошуа / Sky Sports

Букмекеры определились с фаворитом предстоящего боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО) и нынешним доминатором супертяжелого дивизиона, владеющим тремя из четырех основных мировых титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Эксперты практически не верят в успех украинца, давая на его победу коэффициент 3,0, в то время как британца вы можете взять за 1,36. Александр впервые в профессиональной карьере выйдет на ринг в статусе андердога.

Бой Усик – Джошуа пока официально не подтвержден, однако все идет к тому, что он состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Тем не менее, ряд экспертов наоборот скептически относятся к шансам Джошуа, отдавая предпочтение Усику. Сам же украинец сохраняет спокойствие и продолжает готовится к своему первому титульнику в хэвивейте.