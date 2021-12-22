Должен был драться за пояс чемпиона мира, но пропал на шесть лет. Что случилось с украинским топом, который решил вернуться?

Александр Спирко провел бой в шоу Дениса Беринчика

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Александр Спирко (справа) – facebook.com/K2Ukraine

Ему было 26 лет. Казалось, весь мир лежит у его ног: он был непобежденным в профессионалах, являлся первым номером рейтинга WBO, претендовал на пояс чемпиона мира. И здесь неожиданно пропал.

Александр Спирко (21-0, 12 КО) в середине 2010-х был одной из звезд компании K2 Promotions. Как-то он возглавлял вечер бокса в Одессе и у него в андеркарде боксировал Александр Усик. Сейчас в это сложно поверить.

Спирко, который являлся чемпионом мира по молодежи по версиям IBO, IBF и WBC, обладал титулами WBO European и WBO International, шел к большим поясам. И едва не получил возможность подраться за один из них. Но был вынужден отказаться:

«Было предложение отбоксировать против Лиама Смита. Он был чемпионом мира в 69 кг. Мы даже ездили в Лондон на переговоры. Но нам не подошли условия. Вся видимость создавалась, что это бой под слив. Что нужно как бы поехать проиграть. Так что на переговорах все закончилось».

12 декабря 2015 года. В этот день Спирко провел бой в киевском «Дворце спорта». И вернулся в ринг только через 2198 дней – 18 декабря 2021 года.

Между поединками прошло шесть лет. За это времяот боксера, который вот только четыре месяца назад дебютировал в профессионалах, дошел до мейн-ивента шоу, шестой защиты пояса WBO International и третьего номера в рейтинге Организации.

Но с чем была связана столь затяжная пауза? Как можно было вплотную подобраться к бою за пояс чемпиона мира, а потом попросту пропасть из радаров? Говорили, что это все из-за войны на Востоке, ведь Спирко сам из Донецка.

«Нет, пауза не из-за войны произошла. Вообще не из-за этого. Я после ее начала ездил пару раз в Донецк. Там жизнь на 20 лет назад ушла. По-другому все стало. Сейчас я в Киеве живу. Но так получилось, что я отбоксировал. Потом затяжная пауза была, потом родился сын – и все, с боксом закончилось. У нас семья неполная, поэтому мы с моим отцом занимались сыном моим. Его мать, она родила и отказалась от ребенка. Она не хотела его вообще рожать. Так получилось, что девочка забеременела. Ей было 20 лет. Она неделю побыла с ним и написала отказ от материнства. У меня не было такого, чтобы я принимал решение уходить. Я все время думал, что вот-вот вернусь, все начнется заново. Я не прекращал, не думал, что больше боксировать не буду – знал, что рано или поздно еще будем боксировать. Скучал по боксу, понимал, что самое ценное уходит – время. Это не нравилось мне. Но если так, то значит так».





И вот, когда в семье появилась новая мама, Спирко смог вернуться к тренировкам – вновь начал заниматься под руководством Александра Лихтера, который в свое время работал с Виталием Кличко, Алиной Шатерниковой:

«Начал ходить на тренировки ко Львовичу. Потом отец назначил встречу с Александром Красюком, мы встретились, и он говорит: «Ну давай возвращаться, сейчас будет вечер бокса». Я ответил, что конечно, спасибо. Начали готовиться к бою. Я, фактически, полтора месяца занимаюсь в зале, вот только вернулся к нормальным тренировкам боксерским. Александр Львович очень быстро меня привел в строй. Спасибо ему большое. На коротком таком уведомлении все вспомнили. Понятно, что полно ошибок, много недоработок, но на данном этапе нормально. Сейчас будем дальше продвигаться, чтобы исправить все ошибки, вспомнить старое и учить новое».

Первым соперником Спирко после возвращения стал(5-17, 3 КО). Даже по рекорду понятно какого уровня это оппозиция. Однако бой прошел всю дистанцию – все шесть раундов.

Вот только и задачи нокаутировать визави не было. После четвертого раунда Александр Лихтер в углу сказал: «Молодец, что сразу не припечатал его, набрался терпения. Тебе нужно прочувствовать ринг. Это самое важное».

«Действительно, У нас была задача все раунды отработать: прочувствовать ринг, прочувствовать соперника, прочувствовать атмосферу эту боевую. Давно ведь не боксировал. Тренер и отец сказали, что все хорошо. Есть ошибки, но на данном этапе это нормально».

Что дальше? Спирко 20 января исполнится 33 года. Красюк в интервью XSPORT.ua заявил – им нужно спешить, чтобы добиться действительно больших боев. И боксер уже ждет своего возвращения в ринг.

«План был возобновить карьеру. Теперь будем встречаться и обсуждать следующий бой. Он должен быть, наверное, с более серьезным соперником. Но пока конкретики в договоренностях нет. Амбиция у меня самые высокие. Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно. Хотелось бы боксировать с ними. Даже не боксировать, а выиграть пояс чемпиона мира».

Сейчас у Спирко двойная мотивация. Раньше он боксировал для себя. А сейчас – еще и для сына. Мальчику уже почти четыре года. И он уже приобщается к спорту:

«Сын прессик качает, отжимается. Интерес к боксу он проявляет, но пока еще рановато заниматься, мне так кажется. Он с рождения видел, что я занимаюсь боксом. Я ему не объяснял, что куда-то уходил и куда-то возвращаюсь. Он видел, что я занимаюсь. И вот на этом поединке он был».

Александр Спирко был первым номером рейтинга WBO. Прошло шесть лет и ему все нужно начинать с начала. Рестарт уже состоялся. Теперь посмотрим, куда он заведет.