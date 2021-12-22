Должен был драться за пояс чемпиона мира, но пропал на шесть лет. Что случилось с украинским топом, который решил вернуться?

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 32
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта 0:0 Окончен
21:45 Ювентус - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд 7:4 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Должен был драться за пояс чемпиона мира, но пропал на шесть лет. Что случилось с украинским топом, который решил вернуться?

Александр Спирко провел бой в шоу Дениса Беринчика
Бокс Профессиональный бокс
12:02
Должен был драться за пояс чемпиона мира, но пропал на шесть лет. Что случилось с украинским топом, который решил вернуться? Эксклюзив
Александр Спирко (справа) – facebook.com/K2Ukraine

Ему было 26 лет. Казалось, весь мир лежит у его ног: он был непобежденным в профессионалах, являлся первым номером рейтинга WBO, претендовал на пояс чемпиона мира. И здесь неожиданно пропал.

Александр Спирко (21-0, 12 КО) в середине 2010-х был одной из звезд компании K2 Promotions. Как-то он возглавлял вечер бокса в Одессе и у него в андеркарде боксировал Александр Усик. Сейчас в это сложно поверить.

Спирко, который являлся чемпионом мира по молодежи по версиям IBO, IBF и WBC, обладал титулами WBO European и WBO International, шел к большим поясам. И едва не получил возможность подраться за один из них. Но был вынужден отказаться:

«Было предложение отбоксировать против Лиама Смита. Он был чемпионом мира в 69 кг. Мы даже ездили в Лондон на переговоры. Но нам не подошли условия.

Вся видимость создавалась, что это бой под слив. Что нужно как бы поехать проиграть. Так что на переговорах все закончилось».


12 декабря 2015 года. В этот день Спирко провел бой в киевском «Дворце спорта». И вернулся в ринг только через 2198 дней – 18 декабря 2021 года.

Между поединками прошло шесть лет. За это время Денис Беринчик от боксера, который вот только четыре месяца назад дебютировал в профессионалах, дошел до мейн-ивента шоу, шестой защиты пояса WBO International и третьего номера в рейтинге Организации.

Но с чем была связана столь затяжная пауза? Как можно было вплотную подобраться к бою за пояс чемпиона мира, а потом попросту пропасть из радаров? Говорили, что это все из-за войны на Востоке, ведь Спирко сам из Донецка.

«Нет, пауза не из-за войны произошла. Вообще не из-за этого. Я после ее начала ездил пару раз в Донецк. Там жизнь на 20 лет назад ушла. По-другому все стало. Сейчас я в Киеве живу.

Но так получилось, что я отбоксировал. Потом затяжная пауза была, потом родился сын – и все, с боксом закончилось.

У нас семья неполная, поэтому мы с моим отцом занимались сыном моим. Его мать, она родила и отказалась от ребенка. Она не хотела его вообще рожать. Так получилось, что девочка забеременела. Ей было 20 лет. Она неделю побыла с ним и написала отказ от материнства.

У меня не было такого, чтобы я принимал решение уходить. Я все время думал, что вот-вот вернусь, все начнется заново. Я не прекращал, не думал, что больше боксировать не буду – знал, что рано или поздно еще будем боксировать.

Скучал по боксу, понимал, что самое ценное уходит – время. Это не нравилось мне. Но если так, то значит так».


И вот, когда в семье появилась новая мама, Спирко смог вернуться к тренировкам – вновь начал заниматься под руководством Александра Лихтера, который в свое время работал с Виталием Кличко, Алиной Шатерниковой:

«Начал ходить на тренировки ко Львовичу. Потом отец назначил встречу с Александром Красюком, мы встретились, и он говорит: «Ну давай возвращаться, сейчас будет вечер бокса». Я ответил, что конечно, спасибо.

Начали готовиться к бою. Я, фактически, полтора месяца занимаюсь в зале, вот только вернулся к нормальным тренировкам боксерским. Александр Львович очень быстро меня привел в строй. Спасибо ему большое. На коротком таком уведомлении все вспомнили.

Понятно, что полно ошибок, много недоработок, но на данном этапе нормально. Сейчас будем дальше продвигаться, чтобы исправить все ошибки, вспомнить старое и учить новое».

Первым соперником Спирко после возвращения стал Евгений Кондратенко (5-17, 3 КО). Даже по рекорду понятно какого уровня это оппозиция. Однако бой прошел всю дистанцию – все шесть раундов.

Вот только и задачи нокаутировать визави не было. После четвертого раунда Александр Лихтер в углу сказал: «Молодец, что сразу не припечатал его, набрался терпения. Тебе нужно прочувствовать ринг. Это самое важное».

«Действительно, У нас была задача все раунды отработать: прочувствовать ринг, прочувствовать соперника, прочувствовать атмосферу эту боевую. Давно ведь не боксировал.

Тренер и отец сказали, что все хорошо. Есть ошибки, но на данном этапе это нормально».

Что дальше? Спирко 20 января исполнится 33 года. Красюк в интервью XSPORT.ua заявил – им нужно спешить, чтобы добиться действительно больших боев. И боксер уже ждет своего возвращения в ринг.

«План был возобновить карьеру. Теперь будем встречаться и обсуждать следующий бой. Он должен быть, наверное, с более серьезным соперником. Но пока конкретики в договоренностях нет.

Амбиция у меня самые высокие. Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно. Хотелось бы боксировать с ними. Даже не боксировать, а выиграть пояс чемпиона мира».

Сейчас у Спирко двойная мотивация. Раньше он боксировал для себя. А сейчас – еще и для сына. Мальчику уже почти четыре года. И он уже приобщается к спорту:

«Сын прессик качает, отжимается. Интерес к боксу он проявляет, но пока еще рановато заниматься, мне так кажется.

Он с рождения видел, что я занимаюсь боксом. Я ему не объяснял, что куда-то уходил и куда-то возвращаюсь. Он видел, что я занимаюсь. И вот на этом поединке он был».

Александр Спирко был первым номером рейтинга WBO. Прошло шесть лет и ему все нужно начинать с начала. Рестарт уже состоялся. Теперь посмотрим, куда он заведет.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Спирко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47

Новости: Бокс

Должен был драться за пояс чемпиона мира, но пропал на шесть лет. Что случилось с украинским топом, который решил вернуться?
Эксклюзив
Должен был драться за пояс чемпиона мира, но пропал на шесть лет. Что случилось с украинским топом, который решил вернуться?
Профессиональный бокс
12:02
Гвоздик: «Не думаю, что Биволу нужен бой со мной»
Гвоздик: «Не думаю, что Биволу нужен бой со мной»
Профессиональный бокс
11:57
Турман: «В 2022 году напомню миру бокса, что Кит – боец, которого нельзя забывать»
Турман: «В 2022 году напомню миру бокса, что Кит – боец, которого нельзя забывать»
Профессиональный бокс
11:23
Хирн: «Не хочу быть таким как Арум»
Хирн: «Не хочу быть таким как Арум»
Профессиональный бокс
10:52
Бетербиев: «Некоторые левши – хорошие боксеры и обладают прекрасными навыками, но не Браун»
Бетербиев: «Некоторые левши – хорошие боксеры и обладают прекрасными навыками, но не Браун»
Профессиональный бокс
10:41
Пулев свой следующий поединок проведет с экс-чемпионом UFC на ивенте от Triller
Пулев свой следующий поединок проведет с экс-чемпионом UFC на ивенте от Triller
Профессиональный бокс
09:58
Экс-чемпион мира: «Фьюри может победить Усика. Он банально крупнее»
Экс-чемпион мира: «Фьюри может победить Усика. Он банально крупнее»
Профессиональный бокс
09:51
Райан Гарсия может выйти в ринг с Исааком Крусом весной 2022 года
Райан Гарсия может выйти в ринг с Исааком Крусом весной 2022 года
Профессиональный бокс
09:39
Чаниев: «Комми особо ничего не сделал в бою против Ломаченко»
Чаниев: «Комми особо ничего не сделал в бою против Ломаченко»
Профессиональный бокс
08:59
Все новости

Популярные новости

Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
2
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
17
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости